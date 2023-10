Perego corregge Lucarelli e gela Mariotto: “Paura che mio marito ti cacci?”

Per la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle Angelo Madonia e Paola Perego hanno ballato un twist step. Il primo a giudicare la conduttrice è stato Guillermo Mariotto, che ha tirato in ballo il marito della concorrente, Lucio Presta: “Ho visto tante corsette. Però si possono fare altri passi. Nella corsetta convincevi. Io amo le tue gambe e le voglio vedere di più. Io conosco la forza che c’è lì sotto. Io ti conosco. Poi con te ho il conflitto di interesse perché faccio parte della scuderia di suo marito“.

La Perego ha risposto immediatamente allo stilista: “E che c’entra che sei nell’agenzia di mio marito? Quindi sono io la raccomandata quest’anno? Mio marito non c’entra nulla con ballando. Quindi non capisco dove sia il conflitto di interesse. Hai paura che ti caccia dall’agenzia? Potrei suggerirglielo“.

Perego e i commenti di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’esibizione di Angelo e Paola ricordando che un anno fa il maestro faceva coppia con Ema Stokholma, con la quale poi si è fidanzato: “Ti suggerirei di rimanere nel ruolo quando balli. Poi dovresti uscire dal ruolo quando parli. Perché in alcuni momenti si capisce che ti guardi da fuori e dici ‘cosa cavolo sto facendo?’. […] L’anno scorso abbiamo visto Angelo con Ema, questa coppi che ci ha fatto sognare. E quindi siamo tutti un po’ orfani di questa storia. Tu adesso ti ritrovi nel ruolo dell’altra“. Paola però ha subito precisato: “Oddio, dell’altra, ma solo ballerina“.

Mariotto ha ripreso la parola per sottolineare nuovamente di conoscere la presentatrice: “Io un po’ ti conosco. Tu sei così, come ti ha descritto Selvaggia, non è che lo sei qui stasera, tu sei così sempre“.

Paola però ha gelato Guillermo: “No! Non è vero. Io non sto sempre a guardarmi da fuori se è giusto quello che sto facendo. Mentre ballo sì, perché non è una cosa che faccio e che mi appartiene. ma poi nella vita sono assolutamente spontanea. Non mi conosci così bene! Però se vuoi ti faccio vedere le gambe“.

Lei che avrebbe così tanto voluto dire…