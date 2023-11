Perego cade e batte la testa a Ballando con le Stelle: costole fratturate e lesionate

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Paolo Belli ha presentato Paola Perego in sala delle stelle, ma prima di farla entrare in studio ha voluto rivelare quello che è successo alla conduttrice di Citofonare Rai Due. La presentatrice durante le prove è caduta per terra ed ha battuto la testa: “Non mi piace fare la spia o rivelare quello che mi viene detto in confidenza. Però credo che in questo momento sia giusti dirlo. Prima lei mi ha detto che ha dei grossi acciacchi. E adesso è giusto che si sappia e loro lo sappiano“.

La concorrente ha confermato ed ha cercato di minimizzare: “Sì vabbè ho qualche acciacco. Ma si sa, qui è come uno sport estremo. Potevo evitarlo, ma scendo in pista“.

Angelo Madonia ha rivelato che la sua ballerina ha una costola fratturata e una lesionata: “Vero qui è giusto dirlo. Lei è caduta ed ha una frattura ad una costola e ne ha una anche lesionata“.

Perego e i commenti della giuria di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith ha fatto i complimenti alla coppia: “Mi siete piaciuti molto. Tu eri molto rilassata e stavi anche sorridendo. Eravate sensuali e delicati. Non avete detto nulla di forte ed esagerato. La sensualità però c’era. Però devi lavorare più con le braccia, non le stai usando molto“.

Anche Fabio Canino ha gradito l’esibizione della Perego: “La sensualità è non concedersi del tutto e stare chiusi. Questo è venuto fuori adesso. Bello il look e anche l’alchimia. Nel complesso mi siete piaciuti e avete fatto cose molto buone“.

Selvaggia Lucarelli invece ha palesato qualche perplessità: “Ti dovevi rompere per funzionare allora. Condivido quello che hanno detto. Sei bella, però sei un po’ in quella terra di mezzo che è un pantano dal quale devi tirarti fuori. Io ho difficoltà a dire qualcosa e c’è qualcosa che non va. Sei in una zona grigia. Magari vai avanti, ma rischi di uscire se non si è capito troppo di te e Angelo lo vedo spento rispetto ad un anno fa“.