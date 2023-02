“Perdere qualcuno che ami è un’esperienza ti devasta, ma come scrittore sentivo l’esigenza e la responsabilità di raccontarlo. Per oltre vent’anni mi sono chiesto come si scrive un libro simile.”

“La vita di chi resta” è l’ultimo, importante e struggente lavoro di Matteo B. Bianchi.

In libreria e negli store online dal 31 gennaio.