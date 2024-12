Perde la casa e i suoi cani vanno in canile: l’appello che Spezza il cuore

Yleana Stocchi è una donna di Monza che sta affrontando una situazione disperata dopo essere stata sfrattata dalla sua casa, costringendola a separarsi dai suoi amati animali. La sua storia ha suscitato grande preoccupazione, poiché evidenzia il profondo legame che esiste tra le persone e i loro animali domestici. Nonostante le difficoltà economiche, Yleana ha sempre curato i suoi cani, cavalli e pecore, ma ora si trova in una posizione agonizzante. Dopo lo sfratto, i suoi animali sono stati trasferiti in un canile, mentre lei ha ricevuto un alloggio popolare dove non è possibile tenere tutti i suoi animali. Alcuni sono stati affidati a familiari e amici, ma il dolore di Yleana per i suoi cani è insopportabile.

Con l’intento di riunirsi ai suoi animali, Yleana ha lanciato un appello online al Comune di Monza per ottenere un terreno dove poter continuare a prendersi cura dei suoi amici a quattro zampe. Il suo desiderio è quello di avere uno spazio dove tornare a vivere con i suoi animali, e molti sostengono che la concessione di un campo potrebbe risolvere i problemi sia per lei che per il comune. Infatti, esistono terreni nella zona che necessitano di interventi, ma su cui il comune non sta agendo. Yleana si è offerta di coprire le spese necessarie per riportare i suoi animali a casa.

Inoltre, si osserva che i cani di Yleana sono già costati molto alla comunità in termini di spese pubbliche per il loro mantenimento in canile. Riconsegnarli a Yleana non solo permetterebbe ai cani di riunirsi alla loro madre, ma farebbe anche in modo che lei si prenda cura di loro autonomamente. La situazione di Yleana non è solo una questione personale, ma pone in evidenza una responsabilità collettiva nel garantire il benessere degli animali in situazioni difficili.

La sua petizione ha già raccolto numerose adesioni, evidenziando come la comunità sia disposta a sostenere iniziative per il bene degli animali. La storia di Yleana è un forte richiamo sull’importanza di prendersi cura dei propri amici pelosi e il supporto della comunità è cruciale per il loro benessere.