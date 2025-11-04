Percorsi di prevenzione alla violenza di genere in Molise

L’8 novembre, alle ore 9.00, presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso, si terrà un incontro significativo sul tema della violenza di genere. La Presidente dell’Ordine degli Psicologi Molise, Alessandra Ruberto, sottolinea che il mese di novembre deve servire come monito: combattere la violenza di genere richiede un impegno culturale e collettivo che va oltre la semplice denuncia e solidarietà.

I Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) sono spazi cruciali dove la psicologia svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare a riconoscere e responsabilizzare chi ha perpetrato atti violenti. Non si tratta di giustificare tali azioni, ma di comprendere le dinamiche sottostanti per prevenire future violenze. È essenziale accompagnare il cambiamento, incentivando il riconoscimento delle emozioni proprie, dei limiti e dell’importanza del rispetto reciproco.

L’Ordine degli Psicologi si sente responsabile nel sostenere questi percorsi attraverso formazione, supervisione e collaborazioni con istituzioni, servizi sociali, magistratura e centri antiviolenza. La violenza di genere è un fenomeno complesso che necessita di un approccio integrato. È necessario lavorare in rete per avere un impatto reale.

La professione degli psicologi ha un compito etico e sociale: contribuire a costruire una cultura della prevenzione basata sulla parità, su relazioni sane e sull’uso delle parole come strumenti di cambiamento. I CUAV si concentrano sugli aspetti più vulnerabili del tessuto sociale, dove la relazione si trasforma in dominio. Qui la parola può riprendere il suo potere di cura, in un lavoro essenziale che merita sostegno e riconoscimento. Contrastare la violenza significa, prima di tutto, educare alla responsabilità emotiva e al rispetto per l’altro.