Perché un fiocco giallo sul collare del cane? Serve a proteggere te e lui

Mettere un fiocco giallo sul collare del cane rappresenta un modo efficace per comunicare agli altri che l’animale ha bisogno di spazio e non gradisce approcci da estranei. Questo gesto ha assunto sempre più importanza negli ultimi anni, poiché molti cani possono sentirsi a disagio quando vengono toccati da persone non familiari. La scelta del giallo per il fiocco non è casuale; esso diventa un segnale visibile che indica una richiesta di rispetto per l’area personale del cane.

Per molti, il significato del fiocco giallo rimane sconosciuto, ma è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cani più sensibili. Ogni animale ha la propria personalità e reazioni diverse quando si trova in situazioni sociali. Mentre alcuni possono essere estroversi e amano interagire, altri preferiscono stare lontani dai contatti non desiderati. Per questo motivo, i proprietari di cani riservati o timorosi hanno iniziato ad utilizzare il fiocco giallo per informare gli altri della necessità di mantenere le distanze.

L’origine di questa pratica è stata erroneamente associata a iniziative in Canada; in realtà, è stata una dog trainer svedese, Eva Oliversson, a proporre per prima il concetto di “cane giallo” nel 2012, al fine di proteggere cani che trovano difficile interagire con gli esseri umani. Il fiocco giallo, dunque, è diventato un simbolo internazionale che indica chiaramente che il cane richiede tempo e spazio per acclimatarsi a nuovi incontri.

Conoscere il significato di questo segnale contribuisce a rispettare lo spazio vitale dei cani e a prevenire situazioni potenzialmente stressanti. Ogni cane ha una “bolla prossemica”, comprendente zone intime, personali e sociali; il rispetto di queste aree è essenziale. Quando un cane indossa un fiocco giallo, gli altri dovrebbero astenersi dal tentare di accarezzarlo o avvicinarsi, rispettando la sua necessità di rimanere tranquillo.

Infine, la sensibilizzazione riguardo al fiocco giallo non solo aiuta il cane, ma crea anche una cultura di rispetto tra cani e persone. Essere consapevoli di questi simboli e pratiche favorisce una convivenza armoniosa tra tutti gli esseri viventi.