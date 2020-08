Chi è Armine Harutyunyan e perché tutti ne stanno parlando in questi giorni? Se non vi siete ancora imbattuti per caso nella sua faccia in queste ultime 48 ore la domanda è solo una: avete una connessione internet? Perché fra articoli e social, Armine è finita letteralmente ovunque.

Il merito è stato di Gucci che ha inserito Armine Harutyunyan nelle 100 top model più sexy del momento.

Originaria dell’Armenia, la ragazza ha 23 anni ed aveva già sfilato per la maison italiana l’anno scorso. Ora – con l’ambito titolo guadagnato – è finita sulla bocca di tutti attirando a sé sia complimenti che critiche ed offese. Il portale Libero Quotidiano, scrivendo un editoriale su lei, l’ha definita nel titolo “la top model più brutta del mondo”.

Ecco un estratto:

“Ciò non toglie tuttavia il diritto di critica da parte di non la pensa così e trova la Harutyunyan bruttina o bruttissima. Ed è assurdo che tutti costoro, per aver osato esprimere un’opinione estetica, vengano bollati come «sessisti», «misogini», fautori del «body shaming» o «razzisti», essendo la modella in questione un’armena”.

Una cosa è certa: grazie ad Armine, la maison Gucci sta vivendo una popolarità alle stelle.