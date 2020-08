Lo leggiamo sulle pagine delle cronache, lo vediamo nei servizi video sui media, lo viviamo in prima persona, in alcuni casi. Alcuni dei ragazzi rientrati dai luoghi della movida, Sardegna o Grecia che sia, tornano nelle case delle loro famiglie contagiati dal Coronavirus facendo salire il numero di casi e abbassando la media dell’età di chi ha contratto il virus. Il più delle volte sono asintomatici, e però possono infettare qualcun altro che potrebbe avere una risposta all’aggressione virale diversa dalla loro.

Perché tanta leggerezza nel divertirsi in quest’anno dove abbiamo ripetuto più e più volte che tutti, ma proprio tutti, dobbiamo imparare a convivere con questo virus rispettando tre semplici regole (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico)? Perché passare dalla movida, che pur poteva essere gioiosa anche con gli accorgimenti da adottare per non infettarsi, alla “Covida”, come l’hanno definita alcuni? Se lo stanno chiedendo (e ce lo stiamo chiedendo) in tanti: cosa abbiamo sbagliato?

Eppure i ragazzi si erano dimostrati i più ligi alle regole ferree del lockdown, nonostante i cambiamenti repentini a cui si sono dovuti adeguare alla velocità della luce. E poi, dopo tutto quello che abbiamo passato, chiusi in casa, lontano dagli affetti e dagli amici, vicini ai nostri figli per seguirli nella didattica a distanza, incastrando smart working e ménage domestico, siamo arrivati alla fase 3 dove si è potuto uscire, ma sempre tenendo bene a mente quelle tre semplici regole.

Solo tre regole, tre. Niente da fare, la memoria è labile ed è prevalsa l’idea del “via, liberi tutti!”. Sarà successo perché tutti quei mesi di isolamento hanno generato e protratto fino a ora, in estate, il periodo della spensieratezza per antonomasia, tante giovani e incoscienti alzate di spalle alle regole? Ci sono più fattori da prendere in considerazione: innanzi tutto c’è un processo di negazione dell’accaduto, che non dobbiamo sottovalutare. Per reagire al momento di grande stress vissuto, si è cercata la trasgressione, l’euforia a tutti i costi. I giovani spesso tendono a emulare i comportamenti del gruppo: alcuni hanno riferito che non avrebbero voluto non mettere la mascherina ma lo hanno fatto perché si sono sentiti presi in giro dagli altri (o temevano di essere derisi).

Poi, diciamolo: anche tanti adulti non hanno seguito le regole e non sono stati certo un buon esempio per i ragazzi. Non ultimo, l’informazione discordante, a tratti allarmistica e fuorviante, unita alle tante fake news diventate purtroppo virali in brevissimo tempo non hanno aiutato. Gli adolescenti, fino ai 20 anni, non hanno ancora ultimato lo sviluppo dei circuiti neurali frontali, necessari al controllo degli impulsi, alla regolazione delle emozioni e alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Il senso del pericolo, quindi, è ancora annebbiato.

Le discoteche chiuse e l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi affollati aiuteranno? Di certo, ma non deve passare il messaggio che il virus inizia a essere più pericoloso dalle 18 in avanti, perché lo è sempre allo stesso modo. Dobbiamo aiutare i giovani a sviluppare il pensiero critico, aiutandoli a distinguere tra ciò che può fare bene e ciò che può fare male, non solo a loro stessi ma anche agli altri che li circondano. Aiutandoli a distinguere tra fonti di informazioni affidabili e non. Noi adulti abbiamo il compito di dare buoni esempi, abbiamo la possibilità di spendere il nostro tempo per stimolare le loro riflessioni, per riflettere insieme a loro. Dobbiamo investire anche di più in formazione, cioè in azioni che daranno forma al loro domani, e dobbiamo farlo oggi.

Psicologo, psicoterapeuta, docente universitario e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo