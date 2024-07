Perché trovo spesso una gazza ladra nel mio giardino: i motivi per cui questo uccello curioso frequenta il mio spazio verde.

Spesso, mi capita di osservare una gazza ladra passeggiare furtivamente nel mio giardino. Succede anche a te di scorgerla mentre vaga nel tuo spazio verde?

Scopri i motivi per cui questo uccello astuto e curioso sceglie il tuo giardino e cosa si può fare per accoglierla al meglio o eventualmente cerca di mandarla via.

Perché trovo spesso una casa reale nel mio giardino

Ogni mattina, mentre prepara la colazione, una gazza ladra fa la sua comparsa nel mio giardino.

La vedo volare tra gli alberi, si posa su un ramo e poi inizia ad esplorare il terreno in cerca di cibo. Mi piace osservare come sia sempre alla ricerca di qualcosa con il suo becco affilato. Ma spesso mi chiedo: ” perché sceglie proprio il mio giardino? “.

La curiosità, mi ha spinta ad informarmi sulle abitudini di questo volatile e e oggi condividerò il frutto delle mie ricerche con te.

La gazza ladra, è attirata dal giardino per diversi motivi. Prima di tutto, il giardino offre una varietà di cibo che non trova altrove, in quanto la gazza ladra mangia un po’ di tutto ossia, insetti, vermi, frutta, bacche persino piccoli animaletti.

Il giardino con i suoi fiori e piante è un vero e proprio banchetto per questo uccello. Oltre al cibo, il giardino offre anche un posto sicuro dove la gazza ladra può fare il nido e crescere i suoi piccoli.

Gli alberi e i cespugli la proteggono dai predatori e sono perfetti per costruire il nido. Inoltre, il giardino ha grandi spazi aperti ed è l’ideale per questo uccello che ama socializzare e vive spesso in gruppo.

Cosa posso fare per accogliere la gazza ladra nel mio giardino?

È possibile far sentire la gazza ladra la benvenuta se ci fa piacere averla nel nostro giardino.

Perciò, potresti piantare alberi e cespugli che le offrono cibo e riparo, ad esempio alberi da frutto, cespugli di ribes e lamponi.

Puoi anche mettere una fonte d’acqua fresca, come una fontanella e una ciotola bassa. Fai attenzione però se hai animali domestici che possono uscire in giardino, poiché la gazza ladra può essere aggressiva con animali talvolta più piccoli come gatti o conigli.

Come posso evitare che gazza ladra resti del mio giardino?

Se non hai piacere ad averla ospite nel tuo giardino, poiché ti sta danneggiando le piante o disturbando i tuoi animali domestici, puoi allontanarla rimuovendo le fonti di cibo, raccogliendo frutti caduti ed evitando di piantare alberi o cespugli che producono bacche o frutta.

In extremis, puoi anche spaventarla con rumori forti o repellenti per uccelli seguendo attentamente le istruzioni.

Tuttavia, se è in fase di costruzione del suo nido, cerca di rimuoverlo solo dopo che i piccoli avranno imparato a volare per evitare che la madre li abbandoni.