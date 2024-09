“Perché tra noi è finita” Giovanni Angiolini rompe il silenzio sulla fine della storia d’amore con Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno avuto una breve ma intensa relazione di circa cinque mesi, che ha fatto sognare i fan della showgirl svizzera. La loro storia d’amore è nata due anni fa, durante un’estate in Sardegna, ma dopo quel periodo, tutto sembrava svanire. Recentemente, Giovanni ha riaperto il capitolo della loro relazione in un’intervista a ‘Diva e Donna’, rivelando che si sono conosciuti per motivi lavorativi e che l’intesa tra loro è stata immediata. Ha descritto la loro relazione come intensa, leggera e spensierata, in un momento difficile sul piano sentimentale per entrambi.

Secondo Giovanni, la fine della loro relazione è dovuta a “vite molto diverse e pieni di impegni”, un motivo semplice e naturale. Ha inoltre sottolineato che, nonostante la rottura, sono rimasti in buoni rapporti, scambiandosi messaggi di auguri con piacere. Attualmente, Giovanni non sembra essere single, dichiarando di “esplorare nuove situazioni” e accennando alla possibilità di complicarsi un po’ la vita.

Un momento curioso dell’intervista è stato quando è stata posta la domanda se avesse mai ritoccato il viso di Michelle Hunziker. La risposta di Giovanni è stata secca e dolcissima, affermando di non aver mai fatto nulla sul suo viso, elogiando la sua disciplina nel prendersi cura di sé.

Michelle, dal suo canto, sembra aver superato la relazione con Giovanni e appare più luminosa che mai. Nonostante i sogni dei fan riguardo a una storia duratura, la loro “stagione d’amore” è stata breve ma significativa, lasciando però un’impronta nei cuori di coloro che li seguono.