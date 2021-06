La mia timeline social è invasa da Orietta Berti. Da gente che si riprende mentre canta Orietta Berti. In bagno, in salotto, in spiaggia, al bar, ma soprattutto in macchina. Autoradio a palla, finestrini abbassati e ritornello a squarciagola. “E poi me ne restano mille….!”. Sembra di essere tornati improvvisamente agli anni 60, al sapore di mare sapore di te, alla tintarella di luna. Sarà che questa estate inizia sotto il segno dei vaccini e del green pass, che c’è nell’aria una irrefrenabile voglia di leggerezza, o forse solo che quella appena lanciata in testa alla classifica di Spotify è una canzone felice e furba (merito dei complici Fedez e Achille Lauro, certo). Sarà quel che sarà ma il ritorno di Orietta Berti assomiglia ad una favola. Ovvero come tornare una star a 78 anni. L’ultima volta che era stata in testa alla classifica la Berti era il 1965, quando sono nato, 56 anni fa. Per dire, io non l’avevo mai vista Orietta Berti prima. E non è una lezione e una speranza per tutti sognare che non è mai finita, che la vita ti potrà dare sempre una seconda occasione, anche mezzo secolo dopo la prima, basta farsi trovare pronti, non smettere di sognarla? In questo contesto i profili social di Orietta Berti sono esplosi ovviamente ma si capisce benissimo che non c’è lei dietro ma un social media manager diligente che raccoglie e compila l’incredibile mole di post fatti da altri che si aggiungono ogni minuto sulla canzone dell’estate. Non è e forse non sarà mai una influencer Orietta Berti. Non come Fedez e la Ferragni per dire che sono campioni del mondo nel trasformare la loro vita in racconto e poi in fatturato. Orietta invece i social li attraversa con leggiadria non tramite i selfie e le stories che si fa ma negli sguardi di chi la guarda e resta abbagliato dal sorriso invincibile di chi pensa: è proprio vero che la vita non è mai finita, finché non è finita.