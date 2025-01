Perché succede? È preoccupante? Ecco le risposte.

La lacrimazione eccessiva nel cane può essere causata da vari fattori, inclusi problemi oculari come ulcere e glaucoma, allergie a pollini e alimenti, blocchi nei canali lacrimali, corpi estranei e infezioni. Razze come Bulldog, Carlini e Cocker Spaniel sono più soggette a questo problema a causa della loro anatomia. I sintomi comuni associati includono pelo scolorito, secrezioni oculari, occhi irritati e gonfiore. In alcuni casi, la lacrimazione può essere accompagnata da febbre e letargia, indicativa di un’infezione sistemica.

Per affrontare la lacrimazione eccessiva, è fondamentale determinare la causa specifica attraverso una diagnosi veterinaria. Interventi semplici, come la pulizia regolare degli occhi, possono migliorare la situazione. Tuttavia, per condizioni più gravi, potrebbero essere necessari colliri, antibiotici, o anche chirurgia per problematiche anatomiche come l’entropion.

Per ridurre il rischio, è consigliabile mantenere gli occhi puliti, limitare esposizione a sostanze irritanti e proteggere gli occhi da traumi. È fondamentale anche un’alimentazione bilanciata, evitando cibi con additivi artificiali e zuccheri, e favorendo un apporto di nutrienti essenziali come vitamine A e C e Omega 3.

In caso di allergie alimentari, una dieta ipoallergenica può alleviare i sintomi. Per cani predisposti, interventi preventivi possono ridurre significativamente il rischio di lacrimazione eccessiva. Consultare regolarmente il veterinario per monitorare la salute del proprio cane è sempre una buona prassi.