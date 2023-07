perché succede e come risolvere

Il gatto annusa ma non mangia. Dobbiamo preoccuparci? Vediamo insieme perché Micio presenta tale comportamento e come possiamo risolvere la situazione.

Molto spesso chi convive con un felino può facilmente notare comportamenti bizzarri e strani in quest’ultimo. Alcuni di questi comportamenti possono essere collegati anche all’alimentazione. Tuttavia con il tempo abbiamo imparato che i nostri amici a quattro zampe non sono strani, semplicemente non riusciamo a comprendere il loro linguaggio.

Nel seguente articolo vedremo insieme perché il gatto annusa il cibo ma non mangia e cosa possiamo fare per invogliare il nostro amico a quattro zampe ad alimentarsi, dato che non può stare per molti giorni a digiuno.

Il gatto annusa il cibo ma non mangia: ecco perché

È risaputo che felini sono spesso viziosi quando si tratta della loro alimentazione, per questo motivo quando vediamo il nostro amico a quattro zampe avvicinarsi alla ciotola e non mangiare, tendiamo a pensare che sia viziato e che non gradisca il cibo presente nella ciotola.

Ma non è sempre così. Con il tempo abbiamo imparato che per comunicare e capire i nostri amici a quattro zampe è necessario comprendere il loro linguaggio del corpo, in quanto spesso alcuni comportamenti dei nostri amici pelosi possono avere anche più significati. Vediamo insieme quali sono i motivi per cui il gatto annusa il cibo ma non lo mangia

Cambiamenti nella routine, nell’ambiente o nell’alimentazione

I felini sono animali abitudinari e qualsiasi cambiamento nella loro routine può confondere il nostro amico a quattro zampe. Per questo motivo se c’è stato qualsiasi cambiamento nell’ambiente di Micio, come l’entrata di nuovi animali o nuove persone in famiglia o l’aggiunta di nuovi mobili, il gatto potrebbe non mangiare.

Anche un cambiamento nella sua alimentazione può essere la causa del comportamento di Micio. Infatti quest’ultimo potrebbe far fatica ad accettare una nuovo cibo perché diverso da quello che mangia di solito. Per questo motivo è necessario che il cambiamento dell’alimentazione nel felino avvenga gradualmente.

Problemi di salute

Dietro al comportamento del nostro amico a quattro zampe potrebbero esserci anche problemi di salute come:

Ogni problema di salute del felino, oltre all’inappetenza in quest’ultimo, causa anche altri sintomi, a cui dobbiamo fare molta attenzione. Per questo motivo per ogni cambiamento comportamentale o fisico presente nel Micio, è necessario contattare il veterinario. Inoltre ricordiamo che un gatto potrebbe annusare il cibo e non mangiare anche quando è stressato.

Problemi legati alla ciotola e alla sua posizione

Un altro motivo per cui il gatto potrebbe non mangiare è legato al posizionamento della sua ciotola. Infatti i felini non mangeranno mai se questa è vicino alla lettiera. Inoltre anche se la ciotola del felino è posizionata in un luogo dove ci sono cose che potrebbero spaventare il nostro amico a quattro zampe, come per esempio gli elettrodomestici, il nostro amico peloso potrebbe rifiutarsi di mangiare.

Anche la forma della ciotola può essere motivo di inappetenza nel gatto. Infatti i nostri amici pelosi non gradiscono il contatto tra i loro baffi e il cibo o la ciotola, quindi Micio potrebbe trovarsi a disagio a dover mangiare in una ciotola troppo larga. Per questo motivo è necessario acquistare una ciotola giusta per il nostro amico peloso o un distributore automatico di cibo.

Il gatto non mangia: cosa fare

L’alimentazione è molto importante per i nostri amici a quattro zampe, in quanto se un felino non mangia per due giorni consecutivi i suoi organi interni potrebbero iniziare a deteriorarsi. Per questo motivo, se la nostra palla di pelo inizia a non mangiare è necessario portarlo dal veterinario.

Quest’ultimo con le dovute analisi evidenzierà o escluderà qualsiasi tipo di problema di salute nel felino. Se la causa del comportamento di Micio non è di tipo salutare ma è collegato al cambio dell’alimentazione, basta semplicemente cambiare cibo al gatto gradualmente, in modo tale che possa abituarsi al nuovo cibo.

È possibile aggiungere del formaggio o pezzetti di carne cruda al cibo del nostro amico a quattro zampe in modo tale da invogliarlo a mangiare. Infine potrebbe essere utile riscaldare il cibo del nostro amico peloso, in modo tale da renderlo più profumato o aggiungere all’interno di esso del brodo o dell’acqua calda.