Perché succede anche in inverno e cosa fare

La muta del cane è un processo naturale che avviene principalmente in primavera e in autunno/inverno, quando le temperature cambiano. Questo fenomeno può variare a seconda delle razze e richiede attenzione e precauzioni specifiche. I cani iniziano a mutare il pelo attorno ai 6-12 mesi di vita. Durante questi periodi, è normale riscontrare la perdita di pelo, in particolare alla fine dell’autunno, e per affrontarla è utile adottare alcune strategie.

Per contribuire a gestire la muta, si consiglia di utilizzare shampoo specifici per cani con manto delicato e di spazzolare il pelo seguendo la direzione della crescita. È fondamentale mantenere una dieta regolare, poiché una buona alimentazione supporta la salute del pelo e facilita il processo di transizione. Le razze con pelo più lungo, come l’Akita, il Siberian Husky e il Pastore Tedesco, tendono a perdere più peli durante la muta, pertanto il loro proprietario dovrebbe prestare particolare attenzione in queste fasi.

Anche se situazioni come la muta possono apparire complicate, riconoscere i segnali del proprio cane e rispondere alle sue necessità aiuta a vivere serenamente questo periodo. Infine, è essenziale ricordare che ogni cane è unico e può reagire in modo diverso durante la muta, perciò personalizzare l’approccio è sempre una buona strategia. Prepararsi adeguatamente e seguire questi semplici consigli può rendere la muta un momento più gestibile e meno stressante sia per il cane che per il proprietario.