Perché sterilizzare il mio cane? È rischioso? Quando e come farlo?

La sterilizzazione del cane è un intervento chirurgico raccomandato da molti veterinari per vari motivi legati alla salute e al comportamento dell’animale. Questa procedura, sebbene delicata e che richiede attenzione, offre numerosi benefici, come la prevenzione di tumori e infezioni, oltre a ridurre comportamenti indesiderati.

Uno dei principali vantaggi della sterilizzazione è la salute del cane. Nelle femmine, riduce significativamente il rischio di tumori mammari, uterini e ovarici, oltre a prevenire infezioni gravi come la piometra. Nei maschi, la sterilizzazione riduce il rischio di tumore ai testicoli e altri problemi correlati. Oltre ai benefici sulla salute fisica, la sterilizzazione può migliorare il comportamento dell’animale. Infatti, i cani sterilizzati tendono ad essere più calmi e meno aggressivi, facilitando così la convivenza con altri animali e persone. Questo intervento riduce anche l’istinto di scappare alla ricerca di femmine durante il calore, diminuendo il rischio di smarrimento e incidenti.

La procedura di sterilizzazione varia a seconda del sesso del cane. Nei maschi, la castrazione comporta la rimozione dei testicoli attraverso un’incisione nell’area scrotale. L’intervento è di solito rapido e il recupero avviene in pochi giorni. Per le femmine, la sterilizzazione, nota come ovarioisterectomia, comporta la rimozione delle ovaie e, in alcuni casi, dell’utero, richiedendo una ripresa di circa due settimane.

Nonostante i benefici, ci sono alcuni rischi associati alla sterilizzazione, come infezioni rare e complicazioni chirurgiche, oltre a possibili cambiamenti comportamentali e aumento di peso. È fondamentale seguire le istruzioni post-operatorie del veterinario per minimizzare questi rischi. L’età consigliata per sterilizzare un cane è tra i 6 e i 12 mesi, con l’opzione di sterilizzazione precoce per le femmine prima del primo calore, per ridurre i rischi di tumori. Tuttavia, la tempistica può variare a seconda della razza e della salute specifica del cane, quindi è sempre opportuno consultare un veterinario per valutare il momento ideale per l’intervento.

In conclusione, la sterilizzazione rappresenta un atto d’amore verso il proprio cane, contribuendo a una vita sana e equilibrata per l’animale.