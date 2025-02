Perché sono segnali preoccupanti

Papa Francesco si trova in una situazione clinica critica a causa di insufficienza renale e piastrinopenia, sintomi che, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, possono indicare un rischio di sepsi. Nonostante ciò, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla e continua a seguire le terapie, mantenendo un buon umore e un’alimentazione normale. Il bollettino del Vaticano informa che le sue condizioni generali restano critiche e la prognosi è riservata.

Pregliasco ha espressamente dichiarato che i sintomi del Papa sono “segnali non confortanti”, che potrebbero collegarsi all’uso di farmaci o a un’infezione in progressione. L’insufficienza renale, sebbene lieve, è preoccupante per l’incapacità del corpo di eliminare tossine, mentre la piastrinopenia aumenta il rischio di emorragie. Il Papa, ottantottenne e con patologie preesistenti, è attualmente sostenuto da canule nasali per la respirazione, ma non presenta insufficienza respiratoria, il che offre qualche segnale di miglioramento.

Il Vaticano ha organizzato rosari quotidiani in Piazza San Pietro, per unire l’intera comunità nella preghiera per il Papa. Momenti di adorazione eucaristica si stanno svolgendo anche nella cappella di San Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli. Il cappellano, don Nunzio Corrao, ha invitato i fedeli a pregare con “la stessa fede di Abramo”, invocando la speranza in questo periodo difficile. A oggi, non si sono verificate nuove crisi respiratorie.