Perché si segue la Traccia Sarda

Le indagini sull’assalto a un portavalori avvenuto il 28 marzo lungo la variante Aurelia, nel territorio di Livorno, hanno portato a una seconda svolta con il ritrovamento della seconda auto utilizzata dal commando. Questa auto, una Volvo grigia, è stata rinvenuta in un dirupo tra Sassetta e Suvereto, sempre in provincia di Livorno. Il primo veicolo era stato già recuperato il giorno precedente. L’assalto, che ha coinvolto almeno nove membri del commando, ha avuto luogo alle 18:30, quando sono stati costretti i vigilantes a lasciare i mezzi. I rapinatori hanno utilizzato esplosivi e kalashnikov, portando via un bottino di circa quattro milioni di euro.

Le auto usate dalla banda, tre SUV, sono state fondamentali per la loro fuga. Dopo l’assalto, i banditi si sono divisi, e secondo le prime indiscrezioni, si sono separati percorrendo strade secondarie. Oltre alla Volvo grigia, è stata ritrovata anche una Volvo CX60 blu a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Le indagini hanno indirizzato gli inquirenti su una “pista sarda”, poiché alcuni membri della banda sembrerebbero parlare con un accento sardo, come emerso da filmati registrati da residenti durante l’assalto.

La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per rapina aggravata, e le ricerche della banda continuano nei territori circostanti. Le autorità stanno monitorando i collegamenti con altri episodi simili verificatisi recentemente in Sardegna. La situazione rimane in evoluzione con un’attiva caccia ai fuggitivi.