Perché si dice “non avere peli sulla lingua” e che cosa significa?

L’espressione “non avere peli sulla lingua” significa avere la possibilità di parlare senza alcun imbarazzo o timore, in modo tale che sia possibile sfogarsi ed essere schietti con il proprio interlocutore.

L’origine di questo modo di dire risale alla prima metà del 1700 e il suo uso era molto comune all’interno della coorte francese, in particolare durante il regno di Luigi XIV, noto agli storici come il monarca più longevo di sempre.

Nasce probabilmente da una considerazione pratica: non parlare liberamente al proprio interlocutore è molto fastidioso, sia per chi parla che per colui che sta ascoltando, come avere un pelo sulla lingua che impedisce di parlare correttamente.

È anche possibile che gli inventori di questo modo di dire abbiano avuto degli animali domestici, molto comuni all’interno delle coorti europee del XVIII secolo. Se si osserva infatti un gatto o un cane che si pulisce la pelliccia, ci si accorge che la loro lingua comincia a ricoprirsi di peli, che devono essere poi successivamente eliminati nel caso in cui l’animale voglia riprendere ad abbaiare o a miagolare.

I peli inoltre si trovano anche in molti altri modi di dire o in altri proverbi delle lingue europee. Per esempio, “spaccare il capello in 4” vuol dire esaminare un oggetto o compiere un’azione più e più volte, senza una ragione valida, mentre “perdere il pelo ma non il vizio” indica quanto sia difficile cambiare il proprio atteggiamento.

“Salvarsi per un pelo” o “trovare il pelo nell’uovo” sono altri due modi di dire molto comuni della lingua italiana che coinvolgono queste speciali strutture prodotte dalla nostra pelle. Se siete però fra coloro che decidono di radersi ogni giorno, sappiate che potreste imbattervi in delle sorprese.