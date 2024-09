perché pizzicano me e non gli altri in famiglia?

Perché alcune persone ricevono più punture di zanzare rispetto agli altri membri della stessa famiglia? Ecco le informazioni al riguardo.

Le serate estive regalano momenti indimenticabili in compagnia di amici e famigliari. Le cene all’aperto sono però nella maggior parte dei casi accompagnate da un ospite indesiderato: la zanzara. Per chi viene di frequente punto da questo insetto è comune domandarsi per quale motivo sembra che le altre persone siano immuni alle zanzare. Ma è davvero così? Le zanzare hanno delle “prede” preferite? Ecco qualche informazione al riguardo.

Incubo zanzare: quali sono le prede preferite da questi insetti?

Nei mesi estivi trascorrere le giornate all’aperto è una condizione necessaria e sufficiente perché si possa parlare realmente di estate. Purtroppo, però, le altre temperature comportano anche spiacevoli conseguenze. La presenza delle zanzare è una di queste.

Le zanzare sembrano prendere di mira solo alcune persone ignorando invece completamente altre. Quella che sembrerebbe una supposizione è in realtà basata su fatti scientifici e dimostrabili. Sono diversi infatti i fattori che attirano le zanzare.

Per allontanare questi insetti, chiudere porte e finestre, utilizzare le zanzariere e oscurare le fonti di luce sono tra i rimedi più utilizzati. Nonostante si adottino queste misure, spesso le zanzare riescono a entrare comunque in casa. Alcune persone optano per piante in grado di tenere lontane le zanzare, altre invece ricorrono a metodi casalinghi che scoprono sul web.

Le zanzare (nome scientifico di Culicidae secondo la classificazione tassonomica di Meigen del 1818) sono una famiglia di insetti appartenenti all’ordine dei Ditteri. Con oltre tremila e cinquecento specie, questi insetti si caratterizzano per l’apparato boccale che consente di pungere altri animali e prelevarne i fluidi vitali, ricchi di proteine necessarie per il completamento della maturazione delle uova.

Per individuare l’essere vivente da pungere, le zanzare sfruttano il loro sistema olfattivo che le aiuta a captare l’anidride carbonica.

I fattori che condizionano la scelta da parte delle zanzare delle persone da pungere

A incidere nella scelta della preda da parte delle zanzare è quindi l’odore. La pelle emana circa 350 sostanze odorose differenti e che variano in base alla genetica, alla dieta, allo stile di vita e ai cambiamenti ormonali. Molte di queste sostanze odorose dipendono anche dai batteri che vivono sulla pelle: una biodiversità microbica molto elevata attira meno zanzare.

Le zanzare sono poi in grado di riconoscere i diversi gruppi sanguigni grazie a particolari molecole odorose rilasciate dalla pelle. Questi insetti preferirebbero il gruppo 0, seguito dal gruppo B, da quello AB e infine da quello A.

È la CO2 prodotta dagli esseri umani attraverso la respirazione ad attrarre le zanzare. Le persone che hanno maggiore peso corporeo vengono punte molto di più rispetto alle persone minute o di corporatura esile.

Un altro elemento che attira gli insetti, anche se potrà sembrare strano a molti, è il colore. Alcune zanzare sembrerebbero attrarre dai colori scuri, con una predilezione per il nero, seguito dal rosso, dal blu e dal grigio. A modificare l’odore del corpo è anche l’assunzione dell’alcol e proprio le persone che bevono alcolici attirano più zanzare. Infine, la sudorazione aumenta la temperatura corporea e il rilascio di sostanze odorose, fattori che attirano le zanzare. (di Elisabetta Guglielmi)