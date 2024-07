Perché ogni anno il Natale sembra arrivare prima? Abbiamo una risposta

Anche tu hai la sensazione che ogni anno Natale arrivi prima? Secondo un recente studio condotto dai ricercatori della Liverpool John Moores University nel Regno Unito e della Imam Ja’afar Al-Sadiq University in Iraq, non sei il solo e ora scoprirai il perché!

Ormai sappiamo che l’albero di Natale nasconde sorprese completamente inaspettate; tuttavia, la ricerca pubblicata sulla rivista Plos One di cui vi parliamo oggi, tenta di spiegare un fenomeno divenuto particolarmente frequente nella popolazione.

La sensazione che ogni anno il Natale arrivi sempre più in fretta, è infatti molto diffusa. Ciononostante, non sono ancora chiari i meccanismi psicologici alla base.

Per questo motivo, il team ha intervistato più di 1.000 persone nel Regno Unito e oltre 600 in Iraq con dei questionari specifici che indagavano vari aspetti personologici e cognitivi. I risultati sono decisamente chiari.

Circa il 76% delle persone nel Regno Unito ritiene che il Natale arrivi più velocemente ogni anno, mentre il 70% delle persone in Iraq ha la stessa sensazione riguardo al Ramadan. In entrambi i casi, andando ad analizzare scrupolosamente i risultati dei test, si scopre che le persone più propense a riferire questa percezione erano quelle che apprezzavano la festività e avevano una vita sociale migliore, ma anche quelle che pensavano spesso allo scorrere del tempo e si mostravano inclini a dimenticare facilmente compiti pianificati per il futuro.

Sebbene l’età non sembri giocare alcun ruolo in questa percezione, è opportuno ricordare come la trepidante attesa di queste festività, possa essere influenzata da altri fattori come il marketing che noi tutti conosciamo bene.

Anche senza soffrire della sindrome dell’albero di Natale, potresti dunque ricadere anche tu in queste categorie senza saperlo. Almeno adesso sai da cosa dipende la tua improvvisa “smania del Natale”… probabilmente.