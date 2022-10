Perché non vestire i cani ad Halloween? Tutto ciò che devi sapere

Halloween è alle porte e molti cercano i costumi per i loro amici pelosi, perché non eviti? Ecco perché non devi vestire i cani ad Halloween.

Halloween è la festività della paura e dei travestimenti. Molti bambini infatti in questo periodo tendono a vestirsi da fantasmi, mostri e streghe e ad andare in giro a chiedere dolcetto o scherzetto.

Tuttavia tale festa viene spesso festeggiata anche dagli adulti, i quali tendono a divertirsi vestendo anche i propri amici a quattro zampe da Halloween.

Sebbene possa essere carino e divertente per l’uomo, il travestimento potrebbe essere motivo di disagio per i nostri amici pelosi. Nel seguente articolo vedremo perché non bisogna vestire i cani ad Halloween.

Perché non vestire i cani ad Halloween

Spesso si pensa che compiere determinate azioni nei confronti dei nostri amici a quattro zampe possa rendere questi ultimi felici. Sebbene possa essere un divertimento per noi esseri umani vestirci ad Halloween, fare lo stesso con una palla di pelo potrebbe essere non divertente per quest’ultimo.

Infatti conosciamo già tutti, quali sono i pericoli di Halloween per i cani, ma ci sono molti altri motivi per cui dovremmo evitare di vestire il cane durante questa festività.

1. Difficoltà nel comprendere il linguaggio del corpo di Fido

Vestire il proprio amico a quattro zampe ad Halloween, aggiungendo anche dei piccoli accessori, potrebbe impedirci di comprendere se il cane sia ansioso o spaventato.

Il costume può impedire al cane di svolgere i suoi normali movimenti che sono veri e propri segnali sociali nei confronti di altri animali o di persone.

Inoltre può capitare che durante una festa o semplicemente camminando per strada il nostro cane possa essere aggredito da cani non vestiti, in quanto questi ultimi percepiscono una minaccia nel vedere il nostro cane vestito da Halloween.

2. Il costume impedisce il movimento del cane

Vestendo il nostro amico a quattro zampe possiamo impedire a quest’ultimo di svolgere le sue normali azioni come: fare i bisogni, camminare o muovere la coda.

Inoltre determinati costumi possono coprire la vista del nostro amico peloso o le sue orecchie, impedendo al cane di guardare e sentire tutto ciò che lo circonda. Tutti questi impedimenti possono causare molto stress nel nostro amico a quattro zampe.

3. I costumi sono un pericolo per il cane

Oltre a impedire il normale movimento del nostro amico a quattro zampe, i costumi presentano degli ornamenti, dei fili o comunque dei particolari che possono causare problemi di salute al nostro amico fedele, soprattutto se quest’ultimo tende a masticarli.

I principali problemi salutari che Fido può presentare sono: lesioni alla bocca, soffocamento o blocchi intestinali. Inoltre alcuni costumi sono composti da tessuti che possono causare un aumento di temperatura nel nostro amico peloso e quindi causare un colpo di calore in Fido.

4. Al cane non piace essere vestito

Travestire un amico a quattro zampe ad Halloween può sembrare carino e affascinante per noi esseri umani, ma avete mai pensato se al vostro amico a quattro zampe piace essere travestito?

Sebbene ci siano cani che spesso, anche durante l’anno, vengono vestiti, i nostri amici pelosi non amano indossare vestiti di nessun tipo. Per capire che a Fido non piace essere vestito ad Halloween e non solo, basta osservare i seguenti segnali:

Inoltre, se il tuo amico ha quattro zampe non ama essere vestito ad Halloween, potrebbe mordere e strappare l’abito nel tentativo di toglierselo.

Se ami davvero il tuo amico peloso e se vuoi che quest’ultimo sia felice, non vestire il tuo cane ad Halloween.