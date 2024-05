Perché non vediamo mai il lato nascosto della Luna? Vi sveliamo il mistero

Questa volta non vi diremo come dormire sulla Luna, ma tenteremo di far luce su una curiosità che da sempre affligge il nostro amato satellite. Pronti per una (semplice) spiegazione?

Dalla Terra, sembra che la Luna non ruoti affatto. In realtà, ruota sul proprio asse proprio come fa la Terra. Tuttavia, il periodo di rotazione (ovvero il tempo che impiega per effettuare un giro su sé stessa) è perfettamente uguale al periodo orbitale (ovvero il tempo che impiega a compiere un giro completo intorno alla Terra): circa un mese.

Tutto ciò, fa sì che la Luna rivolga verso la Terra sempre la stessa faccia. Ma non è l’unico motivo che “ancora” letteralmente la Luna al nostro pianeta.

Senza scendere troppo in complessi tecnicismi, entra anche in gioco la celebre legge di gravitazione di Newton. Attraverso tale legge fisica, è possibile osservare delle alterazioni sia della superficie lunare che di quella terrestre.

Ecco che allora potremo osservare un lato della superficie del nostro satellite che risulterà dunque essere più “allungato” verso la Terra, divenendo simile ad un pallone da rugby. Contemporaneamente, sul nostro pianeta siamo in grado di osservare il fenomeno delle maree, in cui le onde sono direzionate proprio verso la Luna stessa.

Anche se non vedremo mai il lato nascosto della Luna direttamente dalla Terra, i veicoli spaziali lo hanno fotografato. La sonda sovietica Luna 3 catturò le prime immagini nel 1959. Da allora, diversi altri veicoli spaziali hanno scattato foto del lato nascosto della Luna, tra cui il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e il Chang’e 4 della Cina.

Per i più curiosi e dopo aver visto la prima ferrovia sulla Luna che sta per diventare realtà, sappiate che il lato nascosto della Luna è coperto da crateri e presenta meno macchie grandi e scure, rispetto al lato visibile che osserviamo ogni notte.