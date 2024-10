Perché non risponde al telefono?

Adriano Celentano ha risposto in modo ironico a un’amica preoccupata, Teo Teocoli, che aveva espresso rassegnazione per la mancanza di risposte alle sue telefonate. Durante una puntata del podcast “Tintoria”, Teocoli aveva rivelato di non ricevere notizie da Celentano da cinque anni, scatenando anche commenti da Ornella Vanoni, la quale ha suggerito che Celentano si sarebbe ritirato in casa per paura dei virus.

Celentano ha scherzosamente risposto a Teocoli attraverso un post su Instagram, affermando: “Se io non rispondo è perché ti voglio BENE!”. Ha continuato dicendo che chiama pure, ma non garantirà una risposta, con un tono di affetto e ironia, rievocando i loro momenti felici insieme.

Teocoli, nel suo racconto, ha descritto Celentano come una persona scomparsa dal panorama sociale, senza più interazioni telefoniche e in preda a una delusione artistica. Ha scherzato sul fatto che, dopo anni di amicizia e festeggiamenti per i compleanni in comune, non ha ricevuto nemmeno un saluto.

Ornella Vanoni ha confermato le preoccupazioni di Teocoli, dichiarando che Celentano è un uomo delizioso, ma si tiene lontano dal mondo esterno per timore dei virus. Ha suggerito che questo isolamento potrebbe essere una forma di “sindrome della capanna”, accentuata dalla pandemia e dai rischi per la sua età.

Celentano è nato a Milano nel 1938 ed è considerato un pioniere del rock and roll in Italia, mescolando influenze americane con la musica italiana. Negli anni, ha pubblicato molti album di successo con canzoni iconiche e ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi, diventando una personalità amata dal pubblico. La sua carriera è stata caratterizzata da un’ironia peculiare e uno stile unico che lo ha reso un simbolo della cultura pop italiana.

In sintesi, le recenti dichiarazioni di Teocoli e Vanoni offrono uno spaccato della vita ritirata di Celentano, evidenziando preoccupazioni per il suo benessere e la sua salute, pur mantenendo un tono di affetto e leggerezza nell’interazione tra amici.