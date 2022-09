Porti a spasso Fido tenendo il telefono in mano? Ecco perché non bisogna guardare il cellulare quando passeggiamo con il cane.

Quando passeggiamo con il nostro amico a quattro zampe tendiamo spesso a distrarci, soprattutto quando quest’ultimo trascorre la maggior parte del tempo ad annusare per strada.

Tuttavia, secondo gli esperti tale comportamento potrebbe essere pericoloso per i nostro amico peloso e non solo. Vediamo insieme perché non guardare il cellulare quando passeggiamo con il cane.

Perché non guardare il telefono quando siamo a spasso con il cane?

Rispondere ai messaggi, parlare al telefono e persino fare ricerche su Google, è tutto ciò che spesso si fa quando si porta a spasso il proprio cane.

Secondo gli esperti non bisogna guardare il cellulare quando passeggiamo con Fido, in quanto il telefono è motivo di distrazione e potremmo mettere in pericolo sia la nostra palla di pelo sia chi ci circonda.

Infatti i motivi per cui non bisogna tenere il cellulare in mano quando trascorriamo del tempo all’aperto con il nostro amico a quattro zampe sono molti:

Fido ingerisce qualcosa: quando il nostro amico a quattro zampe durante la camminata si concentra ad annusare, distraendoci, potremmo non notare Fido raccogliere qualcosa da terra che potrebbe essere pericoloso per la sua salute;

quando il nostro amico a quattro zampe durante la camminata si concentra ad annusare, distraendoci, potremmo non notare che potrebbe essere pericoloso per la sua salute; Il cane potrebbe scontrarsi con altri cani: distraendoci mentre mandiamo un messaggio tenendo Fido al guinzaglio, non possiamo notare la presenza di altri cani nei dintorni che potrebbero reagire in modo aggressivo nei confronti della nostra palla di pelo;

distraendoci mentre mandiamo un messaggio tenendo Fido al guinzaglio, non possiamo notare la presenza di altri cani nei dintorni che potrebbero reagire in modo aggressivo nei confronti della nostra palla di pelo; Pericolo per ciclisti o corridori : passeggiando con il nostro cane, spesso avendo un guinzaglio allungabile, tendiamo a dare un po’ di libertà di cammino alla nostra palla di pelo. Tuttavia se ci distraiamo con il cellulare, i ciclisti e i corridori potrebbero inciampare nel guinzaglio di Fido.

: passeggiando con il nostro cane, spesso avendo un guinzaglio allungabile, tendiamo a dare un po’ di libertà di cammino alla nostra palla di pelo. Tuttavia se ci distraiamo con il cellulare, i ciclisti e i corridori Pericolo per le persone: sebbene i nostri amici a quattro zampe siano dolci e affettuosi, non tutti possono pensarla allo stesso modo. Distraendoci, Fido potrebbe saltare addosso ad una persona, solo per gioco, e spaventarla;

sebbene i nostri amici a quattro zampe siano dolci e affettuosi, non tutti possono pensarla allo stesso modo. Distraendoci, Fido potrebbe saltare addosso ad una persona, solo per gioco, e spaventarla; Potremmo non “ascoltare” una richiesta di Fido: il nostro amico peloso potrebbe chiedere di bere oppure lamentarsi per un dolore alla zampa o una puntura di insetto e noi potremmo non ascoltarlo a causa del cellulare. Inoltre il cane potrebbe tentare di attraversare e a causa della nostra distrazione, ritrovarsi sotto un’auto.

Può sembrarci importante in quel momento mandare quel messaggio o fare quella telefonata, tuttavia quando si passeggia con Fido, la cosa più importante è trascorrere del tempo con lui e dedicarsi esclusivamente a lui. D’altronde 20 minuti senza cellulare non sono tanti, godetevi la camminata con la vostra palla di pelo.