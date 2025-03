“Perché non ero ai funerali di Eleonora” Andrea De Carlo rompe il silenzio dopo la morte di Eleonora Giorgi

I funerali di Eleonora Giorgi, svoltisi in una piazza del Popolo affollata di fan e amici, sono stati un momento di grande commozione. L’attrice, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema, è stata ricordata con affetto. Tuttavia, l’assenza di Andrea De Carlo, l’ex compagno di Eleonora, ha suscitato particolare attenzione. De Carlo ha spiegato in un’intervista che ha scelto di non partecipare ai funerali per seguire il suo istinto e riflettere sui due figli dell’attrice, sottolineando la sua connessione con loro. Ha descritto i ragazzi come “magnifici” e ha ricordato i momenti trascorsi con loro, rivelando la sua profonda solidarietà verso la famiglia di Eleonora.

Durante il collegamento, la profondità dei sentimenti di De Carlo è emersa, mostrando il legame emotivo che aveva con Eleonora e la famiglia. La sua decisione di non essere presente è stata guidata dal rispetto per la volontà dell’attrice, che non amava le cerimonie funebri.

Nicoletta Ercole, migliore amica di Eleonora, ha condiviso ricordi toccanti della loro amicizia, iniziata nell’infanzia, e ha espresso la speranza che Andrea avesse contattato i ragazzi. Ha anche rivelato di aver avuto l’ultima conversazione con Eleonora prima della sua morte, in cui l’attrice si sentiva debole a causa della terapia del dolore, ma era grata per il supporto degli amici.

Il ricordo di Eleonora Giorgi continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, rappresentando una guida luminosa nel panorama del cinema italiano, la cui eredità artistica e personale rimarrà per sempre un tesoro inestimabile.