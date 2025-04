Perché non è un crimine vendersi

Con la nuova classificazione Ateco 2025, la prostituzione ha ottenuto finalmente un codice specifico, il 96.99.92, che rientra sotto la voce “Servizi di incontro ed eventi simili”. Questo sistema, attivo dal 1° aprile, permette a chi esercita legalmente la professione di dichiarare i propri guadagni al Fisco, superando la precedente categoria generica. In Italia, la prostituzione non è considerata un reato se praticata in modo volontario e autonomo, mentre il favoreggiamento e lo sfruttamento sono puniti penalmente. La classificazione stabilita dall’Istat si allinea con le normative europee Nace Rev. 2.1 e comprende una varietà di attività, dalle escort alle agenzie matrimoniali e di speed dating, e anche l’organizzazione di eventi di prostituzione.

Tuttavia, solo le attività legali possono utilizzare questo codice per scopi fiscali. L’obiettivo della nuova classificazione è garantire una statistica esaustiva e la comparabilità tra i Paesi dell’UE, inclusa la possibilità che attività vietate in alcune nazioni generino redditi significativi. Per attività illegali, l’Istat applicherà solo stime indirette nei Conti Nazionali, senza consentire l’apertura di partite IVA. Sono emerse critiche da parte del M5S e del Codacons, con preoccupazioni riguardo a una possibile “regolarizzazione indiretta” delle attività illegali e il rischio di un “corto circuito fiscale”. In particolare, la senatrice Alessandra Maiorino ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro Urso, mentre il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato che anche la partecipazione ai proventi della prostituzione può configurare reato secondo una sentenza della Cassazione del 2018.