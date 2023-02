perché non è un buon segno per il suo padrone

Il cane ti annusa sempre? Questo gesto da parte di Fido non sta ad indicare qualcosa di positivo ed è meglio conoscerne il significato. Scopriamolo qui.

Il cane domestico è molto attento ai comportamenti degli umani con cui vive. Nella casa, Fido si muove e ascolta le emozioni che si scatenano in chi si avvicina a lui e ne viene coinvolto, inevitabilmente. Ciò implica sentimenti positivi e negativi, ovvio. Cosa significa, ad esempio, quando il cane ti annusa sempre? Vediamo, nell’articolo, tutto ciò che riguarda questa azione.

Il cane ti annusa sempre: il significato del curioso gesto

Il cane riesce a capire molto delle persone che lo circondando, anche i momenti negativi che stanno attraversando o causando. Se si hanno problemi nella relazione sentimentale, anche il caro Fido può accorgersene. Approfondiamo qui nell’articolo.

Convivere con un cane significa non soltanto prendersi cura di lui ma anche constatare quanto questo animale sia vicino emotivamente al padrone che ama.

Dentro di sé, Fido ha un grande universo di emozioni e sentimenti che esprime tramite gli occhi e i gesti comportamentali, che lo rendono unico tra gli animali domestici.

Nel momento in cui il suo padrone compie un’azione diversa o particolare, rispetto al solito, il peloso domestico è in grado di percepirlo, di sentirlo proprio tramite l’odore.

Potrà sembrare assurdo, ma una delle cose che può capire il cane è l’infedeltà in una relazione. Se si sta attraversando un periodo di crisi e si è divorati da mille dubbi sull’altro, Fido fa al caso tuo.

Non è facile pensarlo e accettarlo ma, spesso, una persona infedele tende a nascondere il tradimento in modo perfetto e, in molti casi, a farla franca. Questo, in presenza di un cane, si può escludere, perché capisce tutti i suoi movimenti.

L’olfatto come strumento di fedeltà

Nel cane, l’olfatto ha sempre assunto un compito essenziale per la sua sopravvivenza in mezzo agli altri, animali e persone.

Strumento di conoscenza e simbolo di fedeltà verso il suo padrone, l’olfatto canino consente di capire stati d’animo, preferenze e movimenti degli umani.

Sempre fedele, Fido capisce subito i cambiamenti improvvisi nel suo padrone o in chi è vicino a lui nella casa.

Annusando, il cane riesce ad avere tutte le informazioni necessarie riguardo ciò che non conoscono, soprattutto se sentono uno specifico odore per la prima volta.

Il cane ti annusa sempre? Ti ha scoperto

Di solito, infatti, rilevare un odore nuovo per il peloso può significare che ci siano strani movimenti nascosti, con altre persone, nella vita di quella persona.

In pratica, se il cane sente un odore diverso e lo associa ad un sentimento del suo umano, può cambiare lui atteggiamento e allontanarsi da esso per stare insieme all’altro padrone.

Cambia l’approccio di Fido con il suo padrone, che dovrebbe condurre una doppia vita e ciò infastidisce l’animale domestico.

Il peloso intuisce l’infedeltà compiuta e tende a sviluppare confusione verso chi porta, in casa, odori sconosciuti e confusi.

Fido e il suo annusare: i segnali dell’infedeltà dell’umano

La straordinaria capacità di scoprire l’infedeltà di una persona con cui vive, da parte di Fido dovrebbe mettere in guardia chi la compie e sapere che l’atteggiamento del cane può rilevare tutto. Leggiamo ancora più avanti.

Non sempre il cambiamento nel comportamento del proprio cane può destare preoccupazione in chi conduce una doppia vita all’insaputa di tutti, soprattutto di chi viene tradito.

Bisogna sapere, invece, che esistono dei segnali importanti che rivelano la sua conoscenza dell’infedeltà e appartengono proprio a chi è infedele, e sono i seguenti:

Muta il comportamento della persona verso la sua relazione;

Tendenza a tenere nascosto/segreto il telefono e il computer;

Maggiore attenzione e cura al proprio aspetto estetico;

L’attività sessuale con il proprio partner diminuisce;

Molto tempo fuori casa e maggiore assenza in casa, scuse improvvise e strane.

Tendenza a nascondere movimenti finanziari o spese inspiegabili;

Tendenza a mentire o a dare risposte insensate (incoerenza);

Improvvisi sbalzi d’umore;

Scarso interesse per la vita di coppia (interessi, esperienze);

Eccessivo tempo trascorso con una precisa persona esterna.

Con un cane nei paraggi, non è opportuno divertirsi a fare il doppio gioco, perché è molto più in gamba di quanto si pensi e non ci penserà due volte prima di distaccarsi, per stare accanto, invece, alla persona ferita.