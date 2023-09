Perché non dovresti MAI usare le mani per giocare con il gatto: cosa rischi

Hai l’abitudine di “offrire” le tue mani come giocattolo al tuo Micio? Ecco perché non dovresti MAI usare le mani per giocare con il gatto.

Il gioco è un fattore molto importante per la crescita dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo è necessario trascorrere del tempo con il Micio giocando insieme a lui. In generale i giochi che si fanno con i felini sono giochi che possono stimolare i loro istinti, nello specifico l’istinto della caccia.

Tuttavia spesso invece dei giocattoli tendiamo a giocare con la nostra palla di pelo utilizzando le nostre mani. Vediamo insieme nel seguente articolo perché, secondo gli esperti, non dovremmo mai usare le mani per giocare con il gatto.

Perché non devi usare le mani per giocare con il gatto?

Giocare è un’attività che stimola sia il fisico che la mente dei nostri amici a quattro zampe e soprattutto è un’attività che può essere utile per l’educazione del Micio, ma anche per rafforzare la relazione tra noi e il nostro amico peloso.

Tuttavia, affinché il gioco possa essere educativo e rafforzare la nostra relazione è necessario che sia impostato correttamente. Infatti molto spesso, secondo gli esperti, tendiamo ad avere abitudini errate nel giocare con i nostri amici a quattro zampe e una di queste abitudini è proprio usare le mani.

Ma come mai non bisogna usare le mani per giocare con il gatto? Secondo gli esperti tale abitudine può portare il nostro amico a quattro zampe a sviluppare dei comportamenti aggressivi come: mordere o graffiare.

Infatti secondo alcuni studi oltre il 22% dei gatti aggressivi ha giocato con le mani del proprio umano già da cucciolo e ciò ha portato i nostri amici pelosi a considerare le mani come una preda o un giocattolo anche in età adulta.

In generale i nostri amici pelosi imparano a controllare l’intensità dei graffi e dei morsi nei primi due mesi di vita quando sono ancora con la loro mamma e i fratellini. Se il gatto viene allontanato dalla mamma e dai suoi fratelli in tenera età, presenta delle carenze nell’apprendimento del dolore, delle intensità dei graffi e dei morsi e della socializzazione.

Ciò si intensifica se noi tendiamo a giocare con il gatto con le nostre mani, in quanto gli insegniamo, anche se involontariamente, che le nostre mani sono oggetti che possono essere morsi o graffiati senza problemi. Tuttavia ciò può portare il gatto ad avere problemi comportamentali come l’aggressività quando diventa grande.

Cosa bisogna fare?

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, giocando con le mani con il nostro gatto potremmo portare quest’ultimo a diventare aggressivo in futuro. Per evitare ciò è necessario giocare con il nostro amico a quattro zampe utilizzando giocattoli che possano imitare il movimento di una preda, come per esempio le canne da pesca, le piume, il laser e i topolini di peluche.

Nel caso in cui il nostro amico peloso sia già abituato a giocare con le nostre mani, sarebbe opportuno nel momento in cui Micio morde le mani mentre stiamo giocando, emettere un suono di dolore in modo tale da far capire alla nostra palla di pelo che ci ha fatto male. In questo modo il nostro amico peloso tenderà ad associare il suo gesto alla fine del gioco, in quanto ci ha causato dolore, e capirà che non dovrà farlo più.