Perché Nintendo Switch 2 è più costosa del modello precedente? 5 fattori che hanno influenzato l’aumento dei costi

Nintendo ha presentato ufficialmente la console portatile Switch 2, disponibile dal 5 giugno al prezzo di 469,99 euro. L’annuncio è stato effettuato il 2 aprile 2025, e prevede anche bundle con il gioco Mario Kart World, venduto a 509,99 euro. I prezzi sono notevolmente superiori a quelli del modello precedente, con giochi come Mario Kart World a 79,99 euro in digitale e 89,99 euro in formato fisico.

Le ragioni dell’aumento dei prezzi sono molteplici. Prima tra tutte la crisi dei semiconduttori, accentuata dalla pandemia di COVID-19, che ha portato a una carenza di componenti essenziali e ha incrementato i costi di produzione della Switch 2, progettata in un periodo di difficoltà nella catena di approvvigionamento. Inoltre, l’inflazione globale ha aumentato i costi delle materie prime necessarie per la produzione di dispositivi elettronici, come litio e rame.

Le tensioni commerciali internazionali, in particolare tra Stati Uniti e Cina, hanno portato a dazi elevati su prodotti elettronici, influenzando i costi di produzione. Nonostante Nintendo sia giapponese, gran parte della produzione avviene in Vietnam e Cambogia, dove i dazi imposti dagli Stati Uniti incidono significativamente. Inoltre, Trump ha introdotto una tassa del 24% sui prodotti giapponesi, ulteriormente impattando i costi.

In aggiunta, la Switch 2 presenta migliorie hardware come uno schermo da 7,9 pollici e supporto per il 4K, che comportano costi di sviluppo più elevati. Anche i costi di sviluppo dei videogiochi sono aumentati, spingendo le aziende a ritoccare i prezzi dei giochi per compensare i maggiori investimenti.