Il tuo amico a quattro zampe si incanta davanti allo schermo del televisore? Vediamo insieme perché il gatto adora la TV.

Chi condivide la propria vita con un amico peloso, sa quanto quest’ultimo possa presentare comportamenti bizzarri e curiosi.

Infatti nel corso della nostra convivenza con Micio possiamo facilmente trovarci in situazioni curiose.

Una delle situazioni più bizzarre è ritrovarsi il gatto sul divano o seduto sul tavolo a guardare il televisore. Ma perché il gatto adora così tanto guardare la TV? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Il gatto adora la TV: perché Micio si incanta davanti allo schermo

Ci sono felini che si incantano dinanzi all’acquario, a volte anche vuoto, e altri invece che tendono ad incantarsi davanti allo schermo del televisore.

Ma perché i gatti adorano la TV? È risaputo che i nostri amici a quattro zampe riescono a comprendere alcune parole del nostro linguaggio.

Infatti uno studio scientifico ha dimostrato che i felini ci capiscono quando parliamo e riescono persino a comprendere dal tono della nostra voce quando qualcuno si rivolge a loro oppure no.

Quindi potremmo credere che il nostro amico peloso sia attratto dalle parole provenienti dal televisore, ma non è così. Infatti il felino comprendendo il tono di voce quando qualcuno parla con lui, si rende conto che coloro che parlano nello schermo non si riferiscono a lui.

Per questo motivo secondo un esperto Jillian Orlando dottore del Collegio di medicina veterinaria del North Caroline State University, i nostri amici a quattro zampe adorano la TV in quanto vengono attratti dalle immagini, nello specifico dai movimenti che presentano i personaggi presenti nello schermo del televisore,

Come per esempio il movimento degli uccellini, dei pesci, delle farfalle, dei roditori e anche di semplice palline che si muovono.

Tale attenzione è dovuta principalmente all’istinto di caccia che presenta il gatto.

Tuttavia secondo gli esperti i felini che tendono ad incantarsi dinanzi allo schermo del televisore, possono stressarsi facilmente. Ciò perché non esistendo fisicamente gli animali che il Micio vede nello schermo del televisore, il gatto potrebbe stressarsi, in quanto penserà di non essere capace di catturare la sua preda.

In conclusione

In conclusione, è importante sapere, che non tutti i felini amano davvero posizionarsi dinanzi allo schermo del televisore e che quelli che invece trascorrono del tempo dinanzi alla TV, potrebbero soffrire di stress.

Se sei curioso di sapere se il tuo gatto è amante della TV, potresti provare a porre dinanzi a quest’ultimo dei video fatti apposta per i felini.

In quanto questi ultimi presentano dei toni di colore verde e blu, colori che i gatti tendono a vedere meglio. Dopodiché osserva la reazione del tuo Micio. Tuttavia secondo gli esperti è importante non tenere il felino troppo tempo davanti alla TV.