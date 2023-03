perché micio può essere fedele alla sua famiglia umana

Gatti come i cani? Il micio è davvero un animale tanto fedele quanto Fido con il suo padrone umano o ci sono differenze? Scopriamo questa curiosità qui nell’articolo.

I felini sono animali molto legati al proprio padrone umano, in quanto offre loro una casa e una protezione quotidiana, oltre che tutte le cure necessarie al benessere psicofisico. Ma sono fedeli i gatti come i cani? Farebbero di tutto pur di difenderci in caso di pericolo? Leggiamo tutto qui.

Gatti come i cani: quanto è profonda la loro fedeltà

I nostri amici gatti sono imprevedibili e il loro comportamento può essere diverso in base a ciò che desiderano. Capaci di adattarsi ma anche coraggiosi di allontanarsi per seguire il proprio istinto. Approfondiamo qui di seguito.

Molti padroni se ne accorgono già dai primi momenti insieme a lui. I gatti possono essere difficili da addomesticare, ribelli e indipendenti in molti aspetti della loro quotidianità.

Ma sono anche dei pets che sanno affidarsi alla protezione degli umani, i quali si occupano di loro ogni giorno, dando una nutrizione completa, cure mediche, attenzioni, rispettando la libertà a cui tengono tanto.

Questo concetto risiede, storicamente, proprio nella ricerca di sicurezza da parte dei felini, i quali avevano bisogno di qualcuno che evitasse loro di divenire prede nel mondo esterno, in cambio di aiuto nella casa e di cibo disponibile.

Facendo un paragone con gli amici cani, ci si può chiedere se la fedeltà è la stessa per i gatti come i cani oppure no. Vediamo di capire meglio.

La natura ambivalente dei gatti

L’indole felina può essere difficile da comprendere e controllare all’interno della convivenza in casa. A causa del forte istinto da cacciatore, i mici non riescono ad affidarsi del tutto agli umani.

Quando si tratta di coccole, infatti, i gatti devono volerlo desiderare loro e andare alla ricerca del padrone umano, per ricevere ciò di cui hanno bisogno, altrimenti si rifiutano.

Ma se i felini hanno fame e sono tentati da un cibo presente in tavola, sono pronti a farsi accarezzare e a stare in compagnia della famiglia. In pratica, si lasciano conquistare dal cibo così tanto desiderato.

Dunque, a differenza degli amici cani, i felini quando sanno di poter mangiare qualcosa si avvicinerebbero sempre a chiunque.

La tentazione della pappa per i mici

La voglia di mangiare e la tentazione della pappa è così irresistibile per i gatti, che potrebbero accettare cibo anche da perfetti estranei, anziché dal proprio padrone.

Uno studio scientifico, poi, ha confermato che un micio non salverebbe mai il padrone in pericolo come farebbe un cane, in quanto se fornito di snack, lui li accetterebbe anche se fosse nemico del padrone umano.

Ci sono altre caratteristiche per cui è possibile capire di più dei felini quando si tratta di fiducia verso gli umani.

Il felino con il suo umano: altri aspetti

I gatti, allora, sono davvero leali nei confronti dei loro umani? Ci sono altre differenze importanti che li allontanano un po’, in alcuni comportamenti, dai pelosi a quattro zampe, ma restano dei perfetti compagni domestici. Continuiamo la lettura dell’articolo.

Una delle caratteristiche importanti della natura felina riguarda il loro non comprendere a pieno ciò che succede intorno alla figura dei padroni, entrando poco in empatia e sottovalutando un problema che possono vivere.

Anche questo li differenzia un po’ dai cani, che entrano subito in contatto e in sintonia con il proprietario, capendo subito se hanno bisogno di conforto o di aiuto, offrendo tutto il loro coraggio.

Forse, i mici non riescono a osservare con gli stessi occhi attenti (comunque pieni di amore), non essendo competenti allo stesso modo e non accorgendosi di un possibile pericolo, accettando i famosi snack anche da chi è nemico della famiglia.

Ciò non mette in dubbio la fedeltà e l’amore dei gatti verso gli umani, semplicemente non riescono a capire il significato di specifiche vicende e comportamenti della nostra vita.

Gatti come i cani: diverse modalità di comprensione degli umani

É come se alcuni mici non si rendessero conto del pericolo che può circondare l’amato padrone e, perciò, sembrerebbero non dimostrare lealtà e aiuto. Sempre diversamente dai cani.

Si tratta, dunque, di una caratteristica che si può perdonare e la loro fedeltà può dipendere da diversi fattori. Così come cani e gatti sono intelligenti, dunque, in modo differente, lo stesso vale per la fedeltà che dimostrano.

É un pregiudizio definire i felini come animali egoisti, perché non è assolutamente così, anzi! Questo lo dicono gli esperti.

In sintesi, i gatti non capiscono bene le relazioni sociali tra esseri umani, essendo da poco addomesticati e abituati alla convivenza con gli umani, al contrario dei cani, dotati di abilità differenti che li hanno portati a comprenderci meglio.

Animali solitari e sempre sulla difensiva, hanno bisogno di maggiore comprensione da chi li sceglie nella propria vita.