perché Micio lo fa di notte

I felini sono curiosi e presentano comportamenti bizzarri. Vediamo insieme perché i gatti controllano se respiriamo quando dormiamo.

I felini, come ben sappiamo sono animali piuttosto misteriosi e anche difficili da comprendere. In quanto, a differenza dei loro cugini cani, sono distaccati e non sono trasparenti. Infatti spesso abbiamo difficoltà anche a comprendere quando sono malati.

Tuttavia chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanto quest’ultimo possa presentare comportamenti bizzarri, ma sempre significativi. Tra i loro comportamenti che ci sorprendono ogni giorno, vi è anche il loro stare accanto a noi o anche sul nostro petto la notte quando dormiamo.

Da tale situazione sorge spontanea la domanda se il gatto possa controllare se stiamo respirando quando dormiamo. La risposta a tale quesito è sì, ma perché? Scopriamo insieme i motivi per cui i gatti controllano se respiriamo.

I gatti controllano se respiriamo quando dormiamo: ecco perché

Se ti stai domandando se il tuo gatto mentre dormi possa controllare se respiri, la risposta è sì. Sebbene non tutti i felini presentino tale abitudine, molti lo fanno in modi diversi. È risaputo che i gatti sono animali crepuscolari, ossia sono già attivi nelle prime ore del mattino.

Ciò li porta al girovagare per casa e ad intrufolarsi a volte anche nella camera da letto del proprio umano.

Alcuni felini quando si intrufolano tendono a salire sul letto per controllare se la persona che si prende cura di loro, respiri.

Come fanno? Alcuni gatti tendono a sedersi sul petto del proprio umano, per capire se quest’ultimo si muove o meno.

Altri invece, tendono a mettere il proprio naso e la propria bocca appoggiati su quella dei loro umani, per sentire la presenza o meno del respiro. Ma perché i gatti controllano se respiriamo mentre dormiamo? I motivi del comportamento del nostro amico peloso sono i seguenti.

Per controllare se siamo vivi

Quando dormiamo, solitamente tendiamo a non muoverci e la nostra bocca resta chiusa. Tale immagine agli occhi di un gatto può farci sembrare privi di vita.

Per questo motivo, per verificare se siamo vivi, il nostro amico a quattro zampe si siede sul petto per capire se quest’ultimo si muove o appoggia il suo naso e la sua bocca contro le nostre per sentire il nostro respiro.

Inoltre, se soffriamo di apnea notturna, quel piccolo momento di respiro che si viene a fermare, può portare il nostro amico peloso a darci delle zampate e svegliarci, in quanto pensa che siamo morti.

Per chiedere uno spuntino

Sebbene da una parte ci siano gatti che si preoccupano del benessere del proprio umano, dall’altra ci sono altri che pensano a loro stessi e controllano la respirazione di chi si prende cura di loro, semplicemente per svegliarlo e chiedergli del cibo.

Per evitare che il tuo gatto ti svegli di notte perché ha fame, potreste mettere cibo e acqua nella ciotola prima di andare a dormire.

Perché cerca attenzioni

Come detto in precedenza, i gatti non sono animali notturni, ma sono animali crepuscolari e tendono ad essere attivi già nelle prime ore del mattino.

Per questo motivo può capitare che il gatto possa controllare la nostra respirazione semplicemente per poterci svegliare al mattino presto, solo perché è annoiato e vuole la nostra attenzione.

L’attenzione in questione consiste nel giocare insieme a Micio o nel fare coccole e carezze al nostro amico a quattro zampe.