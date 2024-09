“Perché mi hanno operata” Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e svela il suo problema di salute

La showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha recentemente condiviso con i suoi follower aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, dopo un periodo difficile caratterizzato da due ricoveri ospedalieri e un ciclo di cure domiciliari. La situazione ha destato preoccupazione tra i suoi fan, specialmente dopo la condivisione di foto che la ritraevano in ospedale e successivamente a casa con una flebo al braccio. La conduttrice ha vissuto circa 12 giorni di malattia, complicati anche dalla lontananza dal figlio Nathan, che si è trasferito in un collegio prestigioso in Svizzera.

Nonostante le sue difficoltà, Elisabetta ha deciso di tenere informati i suoi follower riguardo il suo stato di salute, senza tuttavia esplicitare le cause dei ricoveri. Ora che la situazione sembra migliorare, ha espresso sincera gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato solidarietà e vicinanza.

In un’intervista con il settimanale “Gente”, ha raccontato la sua esperienza: “Ora sto meglio, grazie a Dio. Ho avuto la febbre altissima per giorni e pensavo fosse un’influenza. Per fortuna, seguendo il consiglio di mia sorella Marzia, ho fatto gli esami del sangue, che hanno rivelato un’infezione alle vie urinarie, portandomi al ricovero.” Dopo un viaggio a Milano e un ulteriore ricovero per una terapia antibiotica, si dice ora in fase di recupero.

Gregoraci ha attribuito parte della sua condizione allo stile di vita frenetico che conduce, costellato di impegni e viaggi. Riconosce che il suo corpo le ha lanciato un segnale chiaro e che è giunto il momento di prendersi cura di sé. Con determinazione, afferma di sentirsi meglio e di essere pronta a tornare al lavoro con il suo nuovo programma.

Dopo il termine delle cure, Elisabetta è pronta a riprendere la sua carriera. Il suo prossimo progetto televisivo, “Questione di stile”, debutterà su Rai 2 il 26 settembre, e si concentrerà sull’evoluzione dei costumi sociali. Questa nuova avventura rappresenta una ripartenza significativa per la conduttrice, che ha superato un periodo di difficoltà.