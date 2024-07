Perché Meta annulla il lancio di questa AI in Europa ?

Il colosso americano, proprietario tra le altre di WhatsApp ed Instagram, non porterà alcun modello multimodale di intelligenza artificiale generativa all’interno del continente europeo a causa della scarsa chiarezza dimostrata da parte delle autorità atte a regolamentare questo specifico argomento.

Meta, già in precedenza aveva deciso di sospendere il lancio delle funzionalità legate all’AI e meglio note come Meta AI, seguendo quanto fatto in precedenza da Apple, che aveva assunto la medesima decisione nel corso del mese di giugno posticipando il lancio di Apple Intelligence in Europa, Italia compresa.

Stando a quanto dichiarato da un rappresentante di Meta, l’azienda sarebbe in procinto di presentare un nuovo modello Llama multimodale capace di svolgere vari input, meglio noti come prompt, non solo legati ai testi ma anche ad immagini, video e clip audio. Ma tutto ciò non potremo vederlo in Europa, a causa dell’imprevedibile contesto normativo venutosi a creare.

In pratica, ci sarebbe una sorta di riluttanza da parte delle aziende statunitensi nell’apportare i correttivi necessari al rispetto delle regole imposte dall’Unione Europea, che a tal riguardo è in procinto di dotarsi di un regolamento specifico dettato dall’AI Act.

Nel caso specifico di Meta, la problematica sarebbe riconducibile all’interpretazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e problematiche simili sarebbero emerse anche in altri stati come l’Irlanda dove la DPC (Data Protection Commission) ha imposto a Meta di non usare più i dati degli utenti se non avesse ricevuto un esplicito consenso dagli stessi.

La stessa situazione si è verificata in Brasile mentre nel Regno Unito potrebbe aprire al nuovo modello multimodale, seppur alcune organizzazioni avrebbero chiesto l’intervento dell’ICO (Information Commissioner’s Office) al fine di evitare che i dati privati degli utenti possano essere utilizzati per allenare l’IA.

I modelli in questione vengono addestrati attraverso l’utilizzo di dati pubblici resi disponibili dai cittadini europei proprio tramite l’utilizzo dei social network quali Facebook ed Instagram. Un portavoce dell’UE, Thomas Regnier, raggiunto dal portale Engadget, ha dichiarato che sarà responsabilità delle singole aziende garantire che i loro servizi siano conformi alla legislazione europea, aggiungendo poi che l’Europa è ben felice di ospitare tutte quelle aziende in grado di offrire servizi innovativi agli utenti, purché gli stessi siano conformi alle normative.

Meta, secondo quanto raccolto da Axios, ha comunque ribadito l’intenzione di rilasciare Llama 3 in Europa concentrandosi dunque solo sul modello di IA dedicato alla sintesi, classificazione, analisi e traduzione di testi.