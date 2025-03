Perché Lorenzo non è stato squalificato? Parla Codacons e Parpiglia

Lorenzo Spolverato continua a suscitare polemiche per i suoi comportamenti e atteggiamenti eccentrici, ricevendo anche critiche da Alfonso Signorini, il quale ha espresso la volontà di squalificarlo. Il Codacons ha presentato un esposto contro di lui, ed il portavoce Vincenzo Rienzi ha denunciato condotte ritenute anti-educative, affermando che Lorenzo ha bestemmiato, colpito muri e porte e usato linguaggio inappropriato. Rienzi si chiede perché non sia stato espulso, suggerendo che il pubblico aspettasse di vedere comportamenti sempre più eclatanti.

Tuttavia, non esistono prove video delle presunte bestemmie, e le dichiarazioni su di esse sono emerse dopo le parole di un amico di Lorenzo, il quale ha accennato a oggetti lanciati. Gabriele Parpiglia, ex autore del Grande Fratello, ha osservato che(i concorrenti con simili comportamenti venivano squalificati in passato e si interroga sul perché Lorenzo sia ancora presente nel programma. Propone che, considerato il resto dello spettacolo, il suo comportamento controverso stia attirando attenzione e dibattito, contribuendo agli ascolti.

Nonostante ciò, il pubblico sembra stanco delle dinamiche tossiche e ripetitive tra le coppie del programma, con molti telespettatori che richiedono l’eliminazione di Lorenzo. Anche se Parpiglia ritiene che la sua squalifica potrebbe ridurre leggermente gli ascolti, è evidente che la presenza di Lorenzo serve a mantenere viva l’attenzione, nonostante le critiche riguardanti le sue interazioni e l’impatto sul pubblico. La situazione continua a generare dibattito e attesa nelle stanze del reality.