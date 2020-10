I timori dei ricercatori

L’OBESITA’ rende la vita più facile al Coronavirus e potrebbe rappresentare un problema anche per l’efficacia di un vaccino. Varie ricerche hanno già dimostrato che essere sovrappeso diminuisce la risposta immunitaria al Covid-19. E alcuni vaccini per altre patologie spesso non funzionano altrettanto bene nelle persone obese. Per questo, come viene riportato in un articolo su Nature, i ricercatori temono che un’iniezione di vaccino anti-Covid potrebbe non fornire la protezione che serve soprattutto nei paesi con problemi di obesità. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, circa il 13% degli adulti nel mondo è obeso. In Italia, stando all’ultimo rapporto Istat, oltre 23 milioni di italiani sono sovrappeso e 5 milioni obesi.

Ancora non si sa se l’obesità potrà influenzare o meno l’efficacia di un vaccino contro il Covid e se così fosse basterebbe trovare il modo per rimediare. Ma gli scienziati sono anche preoccupati del fatto che gli studi clinici potrebbero non essere ben progettati per intercettare prontamente questi problemi. “Siamo preoccupati. L’impatto dell’obesità sull’efficacia del vaccino è qualcosa che gli esperti devono considerare seriamente”, dichiara a Nature Donna Ryan, che ha studiato l’obesità presso il Pennington Biomedical Research Center di Baton Rouge, in Louisiana.

L’obesità fattore di rischio costante

Sin dall’inizio dell’epidemia è stato chiaro che l’obesità aumentava il rischio per le persone infettate dal Coronavirus. Quando l’epidemiologa Lin Xu dell’Università Sun Yat-Sen di Guangzhou, in Cina, stava analizzando i dati della prima ondata di epidemia in Cina, ha notato che c’era un modello emergente. “L’Indice di Massa Corporea era sempre alto”, dice a Nature. “Ed è sempre stato positivamente associato alla gravità del Covid-19”. Per questo Xu ha presentato uno studio già a marzo a cui hanno fatto seguito ricerche arrivate ??da paesi di tutto il mondo che hanno raggiunto la stessa conclusione: le persone obese hanno maggiori probabilità di morire di Covid-19 rispetto ai normopeso, anche quando si prendono in considerazione fattori come il diabete e l’ipertensione.

Perché è più difficile curare una persona obesa

Perché l’obesità è così problematica? Le ragioni, in realtà, possono essere molte. Per esempio, può essere più difficile mettere un tubo lungo le vie aeree di un soggetto con un Indice di Massa Corporea più elevato quando bisogna collegarlo ad un ventilatore. Inoltre, possono anche avere una ridotta capacità polmonare. Poi possono esserci questioni molecolari. Per esempio, la resistenza all’insulina rende difficile per il corpo rispondere normalmente allo zucchero e può precedere il diabete. È più comune in quelli con un BMI elevato e potrebbe esacerbare gli effetti metabolici dell’infezione da Coronavirus. E ancora: il tessuto adiposo esprime livelli relativamente alti del recettore ACE2 (enzima di conversione dell’angiotensina 2) che Sars-CoV-2 utilizza per entrare nelle cellule. “Il tessuto adiposo sembra funzionare come un serbatoio del virus”, afferma Gianluca Iacobellis, endocrinologo dell’Università di Miami in Florida.

Il grasso indebolisce il sistema immunitario

Ma gli effetti sul sistema immunitario sono ciò che preoccupa di più alcuni ricercatori. L’obesità può causare un’infiammazione cronica di basso grado, che si ritiene contribuisca all’aumento del rischio di malattie come il diabete e le malattie cardiache. Di conseguenza, le persone obese potrebbero avere livelli più elevati di alcune proteine ??che regolano il sistema immunitario, comprese le citochine. “Le risposte immunitarie scatenate dalle citochine possono danneggiare i tessuti sani in alcuni casi di Covid-19 grave”, afferma Milena Sokolowska, che studia immunologia e malattie respiratorie all’Università di Zurigo in Svizzera. E il costante stato di stimolazione immunitaria può, paradossalmente, indebolire alcune risposte immunitarie, comprese quelle lanciate dai linfociti T, che possono uccidere direttamente le cellule infette. “Direi che sono più esausti all’inizio nella loro lotta contro l’infezione”, dice Sokolowska.

Sintomi più persistenti

Non solo: alcune ricerche preliminari suggeriscono che le infezioni da Sars-CoV-2 persistono per circa cinque giorni in più nelle persone obese rispetto a quelle magre, afferma. “Ciò significherebbe – dichiara l’endocrinologo Daniel Drucker del Mount Sinai Hospital di Toronto, in Canada – che queste persone hanno problemi a eliminare l’infezione e difficoltà a ‘montare’ le normali difese virali”.

Il ruolo del microbiota

L’obesità è anche legata a popolazioni di microbi meno diversificate nell’intestino, nel naso e nei polmoni, con composizioni e funzioni metaboliche alterate rispetto a quelle degli individui magri. “I microbi intestinali possono influenzare le risposte immunitarie agli agenti patogeni e ai vaccini”, afferma Sokolowska. L’anno scorso, ad esempio, i ricercatori hanno riferito che le modifiche al microbioma intestinale che derivano dall’assunzione di antibiotici alterano le risposte a un vaccino antinfluenzale. Anche Ryan fa riferimento a studi sui vaccini contro l’influenza, l’epatite B e la rabbia, che hanno mostrato risposte ridotte in coloro che sono obesi rispetto a quelli che sono magri. “Con l’influenza, stiamo vedendo che la vaccinazione non funziona bene in coloro che sono obesi”, dice Xu. “Ma non abbiamo ancora i dati sul Coronavirus”. Secondo altri ricercatori, però, anche gli studi effettuati sui vaccini antinfluenzali nei soggetti obesi vanno considerati con cautela perché sono stati condotti su numeri piccoli.

Soluzioni extra-large

Ma proprio come i ricercatori hanno lavorato per migliorare la risposta ai vaccini negli anziani, si potrebbero studiare dei modi per compensare le eventuali carenze del vaccino negli obesi. “Dare a chi è sovrappeso dosi extra di vaccino è una possibilità”, dice Ryan. “Forse tre iniezioni invece di due, forse una dose maggiore – non dovremmo semplicemente alzare le mani e dire che non funzionerà”. Secondo Barry Popkin, che studia nutrizione presso l’Università del North Carolina a Chapel Hill, bisognerà valutare i vaccini più avanti nelle fasi di sperimentazione non solo nella popolazione in generale, ma in particolare negli individui obesi. Una sperimentazione condotta dalla società di biotecnologie Moderna di Cambridge, Massachusetts mira ad arruolare 30.000 partecipanti, ma intende basare le sue conclusioni sui dati delle prime 151 persone che svilupperanno un’infezione da Covid-19. Altri grandi studi sui vaccini hanno fissato obiettivi simili. A seconda dei paesi da cui provengono i partecipanti, lo studio potrebbe non disporre di un campione che consentirà di determinare se l’obesità influisce sulla risposta al vaccino. “Dipende da chi si offre volontario”, dice Popkin.

Stratificare i dati in base al BMI

Molto dipende anche dal metodo di reclutamento dei volontari. Per esempio, la Polonia afferma di aver esortato le aziende farmaceutiche a stratificare i propri dati in base al BMI, ma teme che questa richiesta non venga diffusa tra gli sperimentatori. “Non sarò sorpreso se i livelli di anticorpi sono più bassi e non durano a lungo nelle persone obese o in sovrappeso”, dice il vaccinologo Gregory Poland della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. “Non sarà una sorpresa per alcuni di noi, ma sarà uno shock per gli altri.” Anche se le risposte anticorpali sembrano robuste, ciò potrebbe essere fuorviante, avverte Melinda Beck, che studia la relazione tra nutrizione e risposte immunitarie presso l’Università del North Carolina. L’esperta ha spiegato a Nature che nei suoi studi le persone obese hanno livelli iniziali di anticorpi normali in risposta ai vaccini antinfluenzali, ma hanno ancora il doppio delle probabilità di contrarre l’influenza rispetto alle persone magre vaccinate (ciò non significa che la vaccinazione non offra alcun beneficio alle persone obese).

Come si misura l’obesità nel mondo

Inoltre, fino ad oggi le analisi si sono concentrate su una definizione di obesità basata sull’Indice di Massa Corporea, una misura approssimativa che non riesce a distinguere tra grasso che si accumula sotto la pelle e grasso che si accumula intorno agli organi, chiamato grasso viscerale, che è quello più strettamente associato a malattie come il diabete e l’ipertensione. Nelle persone di origine europea, un BMI di 30 è considerato segnale di obesità. Ma Popkin osserva che le persone in alcuni paesi di Asia, Medio Oriente e America Latina tendono ad accumulare grasso viscerale pur avendo un BMI inferiore. La Cina è l’unico paese a fissare una soglia più bassa – un BMI di 28 kg per metro quadrato – per definire l’obesità, ma anche allora, dice Popkin, alcuni ricercatori cinesi riporteranno i loro dati utilizzando le definizioni occidentali di BMI per migliorare le loro possibilità di pubblicazione. Insomma, per poter capire se effettivamente pesare troppo costituisca un limite per l’efficacia di un vaccino anti-Covid bisognerà ancora attendere i dati degli studi clinici e nel frattempo cominciare seriamente ad affrontare il problema dell’obesità in forte aumento in molti paesi del mondo.