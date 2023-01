perché lo fa, quali sono le cause e cosa significa

Perché il cane mostra i denti? Scopriamo tutte le ragioni che si celano dietro il comportamento di Fido per capire cosa fare.

Un cane che mostra i denti può essere percepito come minaccioso e arrabbiato. In realtà, però, non sempre questo atteggiamento di Fido significa che l’animale è pronto all’attacco: ecco tutte le cause che possono spiegare questo comportamento.

Il cane mostra i denti: perché lo fa?

Questo comportamento di Fido può essere facilmente frainteso, soprattutto da chi non conosce approfonditamente il linguaggio canino.

Non sempre, infatti, un quattro zampe che ci mostra i denti è aggressivo.

Al contrario, in alcuni casi può farlo perché è eccitato e felice. In questo caso, Fido sorride arricciando le labbra e scoprendo i denti.

Inoltre, questo comportamento generalmente denota sottomissione. Quindi, non ha nulla a che fare con rabbia e aggressività.

Infatti, generalmente il quattro zampe vi ricorre per dimostrare a persone o altri quattro zampe estranei che le sue intenzioni sono pacifiche.

Quando preoccuparsi

D’altro canto, è pur vero che Fido mostra i denti anche per segnalare rabbia.

Come distinguere questi due messaggi tanto diversi? Occorre considerare complessivamente il linguaggio del corpo dell’animale.

Quando il cane è sereno, la sua postura è rilassata.

La coda risulta posizionata verso il basso, così come le orecchie. Il respiro è disteso e l’espressione del peloso è tranquilla.

Quando, invece, il cane mostra i denti come segnale di minaccia, il suo linguaggio del corpo appare ben diverso.

In situazioni di pericolo, infatti, l’animale tende a irrigidire la muscolatura per prepararsi all’attacco.

Inoltre, il pelo si addrizza e si gonfia, per far sembrare il quattro zampe più possente e forzuto.

Anche la coda appare ben dritta, così come le orecchie, che sono rialzate sul capo per captare ogni minimo suono e movimento.

Infine, attenzione anche ai segnali vocali emessi da Fido: oltre a scoprire i denti, l’animale tende ad abbaiare e a ringhiare.