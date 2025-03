Perché lo fa e quando preoccuparsi

Perché i cani respirano con la bocca aperta? Questo comportamento può essere normale, ma a volte può indicare stress, dolore o problemi respiratori. I cani regolano la temperatura corporea ansimando, poiché non sudano come gli esseri umani. Quindi, è naturale che un cane respiri con la bocca aperta durante il caldo o dopo uno sforzo fisico. Tuttavia, se l’ansimare è eccessivo anche a riposo, potrebbe essere preoccupante.

Situazioni di stress, come viaggi in auto o temporali, possono aumentare la frequenza respiratoria, mentre il respiro affannoso può segnalare dolore causato da problemi di salute come infezioni o malattie croniche. Se il cane mostra cambiamenti comportamentali, inappetenza o letargia, è cruciale consultare un veterinario.

Alcune malattie possono costringere il cane a respirare a bocca aperta per carenza di ossigeno, come asma canina o bronchite cronica. Razze brachicefale, come Bulldog e Boxer, sono particolarmente vulnerabili a problemi respiratori a causa della loro conformazione.

Un rischio serio dell’ansimare eccessivo è il colpo di calore, che si manifesta con respiro accelerato, gengive rosse, eccessiva salivazione e difficoltà motorie. In caso di sospetto colpo di calore, è fondamentale agire tempestivamente, portando il cane in un luogo fresco e contattando un veterinario.

Per garantire il benessere del tuo cane, è importante osservare il suo comportamento, assicurargli un ambiente fresco e idratato, gestire lo stress e effettuare controlli veterinari regolari. Se hai dubbi, è sempre meglio rivolgersi a un veterinario.