perché lo fa e come comportarsi

Perché il cane mangia troppo in fretta e come comportarsi di fronte ad un atteggiamento del genere? Ecco cosa fare per la sua salute.

Tutti i cani adorano mangiare e tutti sanno che quando vogliono del cibo possono essere degli attori formidabili anche se hanno appena mangiato e non ne avrebbero bisogno. I cani sono un po’ ingordi e in alcuni questa caratteristica si traduce con un’immensa ed esagerata voracità.

Cosa fare se il cane mangia troppo in fretta? È naturale che non è il comportamento giusto da tenere in questa circostanza. Come lo è per noi. Mangiare troppo velocemente crea dei problemi e dei rischi di salute che sarebbero del tutto evitabili rallentando il ritmo e masticando meglio il cibo.

Quindi, vediamo come mai il cane è portato ad essere vorace e mangiare velocemente e che cosa possiamo fare noi per distoglierlo da questa azione errata.

Il cane mangia troppo in fretta: i possibili motivi

Non è così raro il presentarsi di questo problema. Il mangiare in modo vorace nasconde diverse cause che dovrebbero essere indagate per agire nel modo giusto.

Alcuni motivi potrebbero essere i seguenti:

non aver avuto molta disponibilità di cibo in passato (questo si verifica nei cani randagi o in quelli dei rifugi e dei canili);

(questo si verifica nei cani randagi o in quelli dei rifugi e dei canili); paura che qualcun altro rubi il cibo;

che qualcun altro rubi il cibo; l’aver vissuto in branco (e aver vissuto, di conseguenza, la rivalità con gli altri componenti del gruppo).

Essere così avido di cibo porta il cane a non masticare l’alimento e a ingoiarlo a pezzi molto grandi. Spesso questo aspetto è legato all’istinto di sopravvivenza, ma non è una cosa buona per lui che va assolutamente corretta se il cane vive in casa e ha la possibilità di alimentarsi senza difficoltà.

Il rischio è molto grande perché potrebbero presentarsi problemi digestivi, torsione dello stomaco, perforazione degli organi e, nei casi più gravi, la morte.

Come correggere questo atteggiamento nel cane

Mangiare velocemente non è una buona idea perché pericoloso. Quindi, bisogna impedire al cane di mangiare in fretta e insegnargli a mangiare più lentamente. Come fare?

Ecco alcuni consigli utili da seguire:

dargli da mangiare a orari precisi e sempre uguali;

e sempre uguali; la ciotola deve essere messa in un luogo isolato (se c’è un cane deve poter mangiare tranquillamente, se ci sono più cani è meglio separarli all’ora del pasto);

(se c’è un cane deve poter mangiare tranquillamente, se ci sono più cani è meglio separarli all’ora del pasto); fargli fare piccoli pasti suddivisi nel corso della giornata;

suddivisi nel corso della giornata; dargli la quantità sufficiente di cibo, né poca né troppa;

non portarlo a fare la passeggiata o giocare con lui mezz’ora prima del pasto e mezz’ora dopo;

usare le ciotole a forma di gioco così dovrà impegnarsi per prendere il cibo e questo lo distrarrà.

Naturalmente, bisogna consultare un veterinario per capire qual è la quantità giusta di cibo per la razza e l’età del cane e per avere altre indicazioni specifiche. Infatti, alcuni problemi di salute potrebbero richiedere una dieta specifica e adattata. In generale, però, dovrebbe essere completa di tutti i nutrienti.