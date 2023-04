perché lo fa, cosa rischia e quando preoccuparsi

Se il tuo gatto mangia gli insetti dovresti sapere perché lo fa, se ci sono dei rischi e quando preoccuparsi per la sua salute.

Avere un gatto significa ospitare in casa un attento osservatore e sensibili ad ogni piccolo rumore. Per questo, non gli sfugge nulla, nemmeno il volo di un piccolo insetto.

Il gatto ha l’istinto di cacciare e, quindi, si butterà subito sull’insetto a prescindere da quello che stava facendo. È un comportamento normale. Per chi non sopporta gli insetti, è anche un comportamento utile.

Tuttavia, ci sono dei rischi. Se il gatto mangia gli insetti che cattura potrebbe esserci un problema per la sua salute. Il tuo gatto è abituato a mangiarli?

Cerchiamo di capire, grazie al parere degli esperti, come mai ha l’eventuale bisogno di mangiare le mosche o le zanzare, quali problemi potrebbero insorgere e quando preoccuparsi.

Se il gatto mangia gli insetti ecco tutto quello che dovresti sapere

In generale, possiamo individuare alcune cause, le conseguenze e come agire nel caso di ingerimento di insetti da parte del gatto domestico.

Iniziamo dalle basi: perché il gatto mangia gli insetti? Dobbiamo considerare che questi sono piccoli, saltano e si muovono in continuazione. Questo comportamento attira l’attenzione di un predatore come il gatto.

Oltre all’istinto della caccia, tuttavia, potrebbe esserci anche un bisogno di cibo. La loro dieta potrebbe non essere abbastanza equilibrata per loro e, quindi, cercano di nutrirsi in altri modi.

Se l’insetto ingerito è una zanzara, oppure una mosca, non ci sarà nessun problema. Il problema nasce in due occasioni specifiche: nel caso di più insetti ingeriti nello stesso momento e nel caso di un insetto velenoso.

Quando preoccuparsi

Mangiare un insetto innocuo per un gatto potrebbe anche essere una fonte di proteine. Tuttavia, dipende, appunto, dal tipo di insetto.

Infatti, ragni, api o vespe sono molto pericolosi, soprattutto se pungono il gatto in bocca e se il gatto ha un’allergia.

Inoltre, ingerirne diversi provoca un’irritazione del tratto gastrointestinale e un attacco al sistema immunitario. Le conseguenze sono vomito, diarrea e crampi molto dolorosi.

Alla comparsa di questi sintomi è fondamentale chiamare immediatamente il veterinario. Il professionista degli animali dovrebbe essere informato se il gatto ha l’abitudine di mangiare insetti.

Ma in ogni caso, attraverso accertamenti e una cura adeguata, riuscirà a risolvere la situazione se il caso non riguarda un pericoloso e letale veleno.