Perché l’Italia è di destra”, il libro di Italo Bocchino. La Russa e Arianna Meloni: “Da portare a scuola

Italo Bocchino, nel suo libro “Perché l’Italia è di destra” (Edizioni Solferino), argomenta la sua affermazione secondo cui l’Italia ha una predisposizione politica di destra. Presentato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il volume raccoglie dati e documenti che smontano la narrazione di una sinistra dominante e propongono una visione alternativa del panorama politico italiano. Durante l’evento, moderato dalla giornalista Hoara Borselli, sono intervenuti figure di spicco della destra, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e il filosofo Gianluca Sodun Bordoni. Presente anche Arianna Meloni e altri politici della destra.

Bocchino sostiene che un sondaggio dimostra come anche gli elettori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle siano favorevoli al presidenzialismo, evidenziando il successo dell’elezione diretta dei sindaci come un esempio di ricerca di un “uomo forte” che si prenda responsabilità. La Russa, rispondendo alle critiche della destra riguardo al familismo, sottolinea l’importanza del merito e l’indipendenza dei propri esponenti.

Nel libro, Bocchino si sofferma sulle elezioni del 1948, sottolineando come il voto a favore della Democrazia Cristiana e del fronte popolare abbia segnato una preferenza storica per la destra in Italia. Questa tesi si estende anche ad altre competizioni politiche che hanno visto una netta separazione tra le forze in campo. La narrazione prosegue fino all’attuale governo di Giorgia Meloni, la prima donna premier, posizionando la destra come un attore legittimato e presente nella storia repubblicana.

Sostiene che le critiche alla destra, come quelle riguardanti il familismo o l’incompetenza della classe dirigente, siano superficiali e infondate. Per Bocchino, la destra italiana è legittimata nel consenso e mira a rinnovare l’Unione Europea e a sviluppare riforme significative, comprese quelle riguardanti il premierato e la giustizia. Arianna Meloni concorda con questa visione, sottolineando come i media spesso rappresentino in maniera distorta l’operato del governo, mentre i dati economici mostrano una realtà diversa. La presentazione del libro si chiude con l’invito a una riflessione più profonda e veritiera sull’identità politica italiana.