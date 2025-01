Perché l’ex attore porno ha trascorso tre mesi in carcere

L’ex attore porno italiano Elanain Sharif è tornato in Italia il 22 gennaio dopo quasi tre mesi di detenzione in Egitto. Era stato arrestato il 9 novembre al suo arrivo al Cairo per accuse di comportamento immorale legate alla sua attività su internet, in particolare per la condivisione di video per adulti. La notizia del suo arresto è emersa solo il 21 novembre.

Sharif si trovava in Egitto con la madre e la moglie, un viaggio che aveva già fatto in passato. È stato trattenuto al controllo passaporti e successivamente arrestato. Durante la sua detenzione, la madre ha potuto vederlo solo una volta all’aeroporto, prima che fosse trasferito nel carcere di Alessandria. Le autorità egiziane hanno confermato che l’arresto era dovuto a violazioni di norme relative alla pornografia online, tra cui dissolutezza e reati contro la morale pubblica. Sharif rischiava fino a tre anni di reclusione.

La famiglia ha mobilitato l’avvocato Alessandro Russo per ottenere la sua libertà. Dopo vari appelli e il coinvolgimento del ministero degli Esteri italiano, è stata annunciata la liberazione di Sharif. Russo ha espresso la sua gratitudine verso chi ha contribuito alla liberazione, sottolineando il lavoro svolto con discrezione e rapidità. Le circostanze precise che hanno condotto all’arresto di Sharif sono rimaste poco chiare, ma sembrano essere legate principalmente al suo contenuto condiviso online.