Perché le tue lampadine LED si bruciano troppo in fretta?

Pourquoi vos ampoules LED grillent beaucoup trop vite (et personne ne vous le dit)

Perché le vostre lampadine LED si bruciano troppo in fretta

Le lampadine LED possono bruciarsi rapidamente per vari motivi, spesso trascurati. Tra le cause principali ci sono la qualità dei materiali, l’inesperienza nel design e l’uso di elettronica scadente. Altri fattori includono l’alta temperatura operativa e le tensioni elettriche instabili. È fondamentale scegliere lampadine di alta qualità e controllare le specifiche tecniche per garantire una maggiore durata.



Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com