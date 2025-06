Perché le cornacchie attaccano? Scopri il loro comportamento!

Le cornacchie, note per la loro intelligenza, possono mostrarsi aggressive nei confronti delle persone, specialmente durante il periodo di nidificazione. Questi uccelli percepiscono la presenza umana come una minaccia per i loro nidi, portandoli a inseguire e attaccare.

Durante le passeggiate, è frequente imbattersi in cornacchie che volano a bassa quota, emettendo versi forti e circondando i passanti. Esperti spiegano che questo comportamento non è innate aggressività, ma un istinto difensivo legato alla protezione della prole. Anche se incutono timore, l’obiettivo dell’animale è allontanare un presunto pericolo piuttosto che ferire.

Il numero di cornacchie nelle città è aumentato in modo significativo negli ultimi anni. Gli ambienti urbani offrono ampie possibilità di cibo, soprattutto tra i rifiuti, e rifugi sicuri per nidi e riposo. Parchi e aree poco frequentate diventano luoghi ideali per il loro sviluppo.

Se ci si trova vittima di un attacco, è fondamentale mantenere la calma. Evitare gesti bruscamente come agitare le braccia o lanciare oggetti, poiché potrebbero aumentare l’aggressività dell’uccello. La soluzione migliore è allontanarsi lentamente dalla zona colpita, possibilmente utilizzando un cappello o un ombrello per protezione. È consigliabile evitare aree note per l’aggressività delle cornacchie durante il periodo di nidificazione, che generalmente va dalla primavera all’inizio dell’estate.

Per identificare le cornacchie, si possono osservare le loro dimensioni (45-50 cm di lunghezza, apertura alare di 80-100 cm), il piumaggio nero con riflessi metallici, il becco robusto e i caratteristici suoni profondi e rauchi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it