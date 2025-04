Perché la vitamina D è importante per il tuo cane?

La vitamina D è essenziale per la salute del cane, poiché contribuisce allo sviluppo di muscoli forti, alla salute delle ossa e dei denti, e regola il calcio e il fosforo nel corpo. Inoltre, supporta il sistema immunitario, rendendo il cane più resistente alle malattie. Sebbene i cani possano produrre vitamina D tramite l’esposizione al sole, quelli che vivono in casa o hanno accesso limitato alla luce solare potrebbero non assumerne a sufficienza.

Per questi cani, l’alimentazione diventa cruciale. Alimenti ricchi di vitamina D includono pesce fegato, uova e frattaglie. Negli alimenti commerciali per cani, è spesso presente sotto forma di fegato di manzo e pesce grasso. In caso di carenza di vitamina D, il cane può soffrire di ossa indebolite, dolore articolare, stanchezza e problemi dentali e cutanei. Un sistema immunitario compromesso può altresì aumentare la suscettibilità alle malattie.

D’altra parte, l’eccesso di vitamina D, sebbene raro, può portare a livelli elevati di calcio nel sangue, causando sintomi come sete eccessiva, aumento della diuresi, debolezza, perdita di appetito e vomito. Negli scenari più gravi, ciò può danneggiare reni, cuore e vasi sanguigni. L’eccesso può derivare dall’assunzione di troppi integratori o cibi troppo ricchi di vitamina D, spesso senza il parere del veterinario.

In sintesi, è fondamentale garantire al cane una dose equilibrata di vitamina D per mantenere il suo benessere generale, considerando sempre consigli veterinari per eventuali integrazioni.