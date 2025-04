Perché la situazione è precipitata

A Passo Corese, frazione di Fara in Sabina (Rieti), si è verificata una rissa durante un’assemblea scolastica, che ha visto coinvolti 13 studenti denunciati per rissa. L’incidente è avvenuto nel Polo didattico locale, all’interno della palestra, dove una lite per motivi banali è rapidamente degenerata in una colluttazione tra gli studenti presenti.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente, identificando alcuni dei ragazzi coinvolti, i quali mostravano evidenti segni di colluttazione. Tuttavia, nessuno di loro ha ritenuto necessario farsi curare. Le testimonianze raccolte dagli altri studenti hanno facilitato la ricostruzione degli eventi.

Le indagini hanno portato all’identificazione di tredici ragazzi, tutti denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. Il procedere legale che seguirà permetterà di accertare l’eventuale responsabilità penale dei ragazzi coinvolti.

La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli studenti e i genitori, evidenziando la necessità di interventi preventivi nelle scuole per evitare simili episodi in futuro. La Polizia continua a monitorare la situazione e ha annunciato ulteriori misure di sicurezza per garantire un ambiente scolastico tranquillo. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’educazione al rispetto e alla gestione dei conflitti tra i giovani. Rieti, 28 aprile 2025.