Perché la mia cagna monta? Cosa significa?

Il comportamento di montare nel cane femmina è un fenomeno sorprendente e può avere diverse ragioni. Anche se di solito questo gesto è associato ai maschi, le femmine possono comportarsi in questo modo per motivi che vanno oltre l’istinto riproduttivo. Ad esempio, un cane può montare per eccesso di energia o per richiamare l’attenzione. Quando ho visto la mia barboncina, Cloe, farlo con un cuscino, ho inizialmente reagito con sorpresa. Però, osservando, ho cercato di comprendere meglio la situazione prima di reagire.

Le cause di questo comportamento possono variare. Espressioni emotive, ansia, squilibri ormonali o comportamenti appresi sono spesso alla base di questo comportamento. A volte, la monta può essere paragonata a un “tic nervoso a quattro zampe,” disturbato dalla mancanza di stimoli o da una socializzazione limitata. Durante periodi di crescita, le femmine possono anche presentare reazioni ormonali che influenzano il loro comportamento. È importante notare che, se non affrontato correttamente, questo comportamento può diventare un’abitudine difficile da eliminare.

Per gestire la situazione, è fondamentale fare un controllo veterinario per assicurare che non ci siano problemi di salute sottostanti. Una volta esclusi problemi fisici, è consigliato non reagire in modo eccessivo o con punizioni, poiché ciò può aumentare lo stress del cane. È utile impegnarsi in attività fisiche più lunghe e giochi stimolanti che aiutino a bruciare l’energia in eccesso. Giochi di intelligenza e puzzle sono strumenti efficaci per prevenire il montare e gestire comportamenti indesiderati.

Inoltre, è cruciale identificare e ridurre le fonti di stress nell’ambiente del cane, fornendo uno spazio tranquillo per il suo riposo. Se il comportamento persiste o se si notano segni di disagio, è opportuno consultare un veterinario o un comportamentista per ricevere soluzioni appropriate. Con il giusto approccio, si può aiutare il cane a superare questa abitudine, rendendolo più felice e equilibrato.