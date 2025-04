Perché la legge della Campania viola la Costituzione

Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi per un terzo mandato come governatore della Campania, poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge regionale che lo avrebbe permesso. De Luca ha ritenuto che la tesi adottata dalla Consulta fosse strampalata e in contrasto con le opinioni di autorevoli costituzionalisti. La Corte ha stabilito che la legge viola l’articolo 122 della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di definire le ipotesi di ineleggibilità nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Repubblica. Il divieto del terzo mandato consecutivo è considerato valido per tutte le Regioni che hanno adottato leggi in materia elettorale a favore dell’elezione diretta del presidente della Giunta.

Il governo aveva fatto ricorso contro la legge, ribadendo il vincolo dei due mandati consecutivi sancito dalla legge n. 165 del 2004. L’Avvocato dello Stato ha sottolineato l’importanza di garantire un ricambio nella leadership politica, evidenziando che il limite del terzo mandato è una protezione contro il prolungamento del potere da parte della stessa persona. I legali di De Luca, tuttavia, hanno sostenuto che solo lo Statuto regionale siciliano prevede un limite costituzionale per i mandati.

La decisione della Corte non riguarderebbe solo la Campania, ma avrebbe implicazioni anche a livello nazionale, come nel caso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Partito Democratico ha accolto con favore la decisione, considerandola un ostacolo al rischio di una candidatura di De Luca contro il centrosinistra. De Luca ha espresso il suo disappunto attraverso i social media, affermando che la legge è “uguale per tutti”.