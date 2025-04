Perché Jessica, Shaila, Zeudi e altri gieffini non sono andati a Verissimo

Dopo la finale del Grande Fratello, solo Helena Prestes è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, mentre gli altri finalisti, tra cui la vincitrice Jessica Morlacchi, non sono stati invitati. Grazia Sambruna su MowMag ha ipotizzato che il fandom di Zeudi Di Palma possa essere una delle cause di questa situazione. La Sambruna ha sottolineato come “questa combriccola” di sostenitori di Zeudi stia, in un certo senso, compromettendo l’immagine dell’ex Miss Italia, che è l’unica finalista a non aver mai ricevuto un’intervista televisiva dopo il reality. Secondo la sua analisi, il motivo dietro l’assenza di inviti a Zeudi e agli altri gieffini risiede nello stigma che il loro fandom porta con sé: minacce, insulti e problemi vari legati a chi critica o menziona Zeudi.

Silvia Toffanin, per il timore di una reazione negativa, preferirebbe evitare di invitare Zeudi. La Sambruna si chiede se la Toffanin desideri davvero gestire il caos che potrebbe scaturire da eventuali commenti negativi online. Inoltre, si vocifera che Zeudi stia facendo provini per Tale e Quale Show, ma al momento sembrerebbe che nessun programma televisivo voglia correre il rischio di associarsi a situazioni problematiche.

In quattro puntate dopo la finale del Grande Fratello, Silvia Toffanin ha invitato solo Helena Prestes, accompagnata da Javier Martinez. Resta da vedere se, dopo le vacanze pasquali, le cose cambieranno per altri ex concorrenti.