Il 19 agosto il co-fondatore e membro del consiglio di Diem e Novi, oltre che vicepresidente dei prodotti di messaggistica di Facebook, David Marcus, ha pubblicato su Medium un lungo articolo per spiegare le potenzialità dell’industria dei wallet digitali.

Facebook conta 2 miliardi di utenti attivi al mese, e per questo motivo Marcus sostiene che potrebbe subito prendere piede. Questo wallet potrebbe infatti davvero pensare di fare concorrenza ai colossi del mondo dei pagamenti digitali come PayPal, ma di sicuro non al mondo delle criptovalute.

Anche se molti lo hanno definito un wallet “crypto”, in realtà non lo è, in quanto fortemente centralizzato; inoltre e soprattutto non supporterà le vere criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Cardano e via dicendo), ma solo la stablecoin creata da Facebook stesso, Diem. Ancora: il wallet di Facebook, chiamato Novi, chiederà agli utilizzatori il cosiddetto KYC, ovvero la compilazione di un form di identificazione completo di documenti di identità e altre informazioni personali. Insomma, come se Facebook divenisse una banca più che un wallet crypto.

La privacy e i data leak

Il social di Mark Zuckerberg già conosce fin troppo delle nostre informazioni personali, tra fotografie, localizzazione e così via, per cui dotarli anche di documenti di identità e del nostro portafoglio potrebbe dare al colosso ancora più potere. Senza dimenticare che più volte l’azienda è stata soggetta a diverse perdite di dati e attacchi hacker, per non parlare dello scandalo di Cambridge Analytica.

Tra l’altro, sono due anni e mezzo che Facebook sta lavorando a questo wallet digitale, ostacolato da regolatori e legislatori che, proprio facendo appello anche al suddetto scandalo, hanno voluto vederci chiaro sulla faccenda prima di dare il via libera. Annunciato nel giugno del 2019 con il nome Libra, il progetto di Facebook nel tempo ha cambiato più volte faccia proprio per problemi di regolamentazione, che ne hanno ritardato l’uscita, inizialmente prevista per il 2020.

Questi stessi problemi portarono all’uscita dall’associazione da parte di PayPal, eBay, Mastercard, Stripe, Visa e Booking, forse anche spaventati dallo strapotere che Facebook potrebbe ottenere.

Facebook per gli unbanked?

Nel post di Marcus si legge che Novi vuole aiutare i quasi 2 miliardi di persone senza conto corrente, i cosiddetti “unbanked”. Questa gente, di cui 2 milioni solo negli States, possiederebbe invece una connessione Internet che gli possa garantire accesso a Facebook e quindi a Novi.

Ciò che Marcus però dimentica è che se questi “unbanked” fossero obbligati a stilare il KYC, probabilmente rimarrebbero in ogni caso senza conto, in quanto uno dei motivi maggiori per cui non gli viene garantito accesso agli istituti finanziari è proprio la mancanza di documenti di identità. Marcus, infatti, sottolinea soltanto il problema degli ingenti costi dei conti bancari e simili.

Al contrario, i wallet crypto spesso e volentieri non necessitano di KYC, per cui sarebbero sicuramente una soluzione più facile e veloce. E infatti in Paesi come la Nigeria sembra essere in atto un netto incremento dell’adozione di Bitcoin e delle criptovalute. Lo stesso avviene non a caso in altri Paesi poveri e con problemi di inflazione come Kenya, Nigeria, Vietnam e Venezuela.

Mancanza di privacy, centralizzazione e KYC, sono quindi solo alcuni dei problemi che fanno ancora storcere il naso nei confronti della stablecoin di Facebook.